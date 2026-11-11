¿Por qué el papa León XIV no vino a Colombia? Las diferencias con Petro que habrían pesado

Foto: Vatican News

Resumen: El papa León XIV comenzó su primera gira por América del Sur con paradas en Uruguay, Argentina y Perú, pero Colombia quedó por fuera del recorrido. La ausencia reavivó las presuntas diferencias entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Vaticano reveladas por el periodista Melquisedec Torres: la intención de llevar los diálogos con el ELN al Vaticano y la forma de comunicar los acuerdos habrían enfriado la relación. Según Torres, una visita del pontífice al país tendría que esperar hasta después de 2028.

El papa León XIV ya recorre América del Sur. Desde el viernes 6 de noviembre, cuando aterrizó en Montevideo, el sumo pontífice adelanta su primera gira por la región desde que asumió el pontificado, con paradas confirmadas en Uruguay, Argentina y Perú. Sin embargo, en el mapa del recorrido, que se extenderá hasta el próximo 17 de noviembre, hay una ausencia que llama la atención: Colombia.

El país no hace parte de las diez ciudades que el Vaticano incluyó en la agenda oficial del viaje y, aunque la Santa Sede no ha dado razones públicas para esa exclusión, la gira volvió a poner sobre la mesa las presuntas diferencias entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el entorno papal, reveladas en mayo de 2025 por el periodista Melquisedec Torres.

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Según Torres, quien citó conversaciones con altas fuentes conectadas con la sede papal, uno de los puntos que habría enfriado la relación fue la intención del mandatario colombiano de llevar los diálogos de paz con el ELN a territorio vaticano. En el entorno del pontífice no verían con buenos ojos esa posibilidad, pues consideran que los intentos de negociación con esa guerrilla ya han fracasado en escenarios como La Habana y Caracas.

El periodista también señaló que Petro no habría seguido las recomendaciones que el papa Francisco le entregó sobre ese proceso durante un encuentro sostenido en enero de 2024. Y contó que, cuando el presidente le planteó a León XIV la posibilidad de adelantar esas conversaciones en el Vaticano, el nuevo pontífice habría guardado silencio.

Otro episodio que habría causado malestar en la Santa Sede fue la forma como el Gobierno colombiano comunicó los resultados de sus reuniones con el Papa. De acuerdo con la versión publicada por Torres, en el Vaticano generó incomodidad que Petro y la Cancillería aseguraran que el pontífice se había comprometido con determinados asuntos, cuando la dinámica de esos encuentros consiste principalmente en escuchar las solicitudes y analizarlas posteriormente.

«Ni con este Papa ni anteriores se generan compromisos inmediatos, estos se analizan y días o meses después se responde a los gobiernos», fue la explicación que, según el comunicador, recibió de sus fuentes. Esa diferencia en la interpretación de los encuentros habría contribuido al distanciamiento entre el Ejecutivo colombiano y el entorno papal.

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En su revelación de mayo de 2025, Torres fue incluso más allá: aseguró que León XIV no visitaría Colombia ni el parque nacional natural Serranía de Chiribiquete durante el actual Gobierno y que un eventual viaje del pontífice al país tendría que esperar hasta después de 2028. La gira que se desarrolla este noviembre, con paradas solo en Uruguay, Argentina y Perú, coincide con ese escenario.

Vale aclarar que el Vaticano no ha señalado públicamente que las diferencias con Petro sean la razón para dejar por fuera a Colombia del recorrido. La agenda oficial fue anunciada por la Santa Sede e incluye diez ciudades de los tres países, con encuentros con autoridades, actividades religiosas y visitas a comunidades, especialmente en Perú, nación donde el actual papa desarrolló buena parte de su labor pastoral.

Y es que León XIV, cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost, conoce bien Suramérica: nació en Chicago, Estados Unidos, pero fue misionero y obispo de Chiclayo, en el norte de Perú, durante años, y tiene nacionalidad peruana. Por eso su regreso a ese país es uno de los momentos más esperados de la gira, que arrancó en Uruguay, donde el presidente Yamandú Orsi lo recibió en Montevideo, y siguió en Argentina, donde el presidente Javier Milei lo esperó en Buenos Aires.

Colombia, por ahora, no aparece entre los destinos. El último papa que pisó tierra colombiana fue Francisco, en septiembre de 2017, cuando visitó Bogotá, Medellín, Cartagena y Villavicencio en un viaje apostólico dedicado a la reconciliación y a la paz, apenas meses después de la firma del acuerdo con las Farc. De confirmarse lo revelado por Torres, los feligreses colombianos tendrían que esperar varios años más para volver a ver a un pontífice en territorio nacional.