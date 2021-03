¡Animal! Hombre, al parecer despedido por llegar borracho al trabajo, quemó a una perrita en Bogotá

Un aberrante hecho ocurrió en Bogotá, luego de que un hombre, quien había sido despedido por haber llegado ebrio al trabajo, decidió prenderle fuego a un vehículo donde laboraba, y dentro de él estaba una perrita, que perdió la vida.

Según se pudo conocer, la dueña de la mascota, conocida como Kira, contó que tuvieron una discusión con el hombre agresor, y este tomó la decisión de extraer gasolina del vehículo, rociarla sobre el mismo y le prendió fuego, con la mascota adentro.

Al parecer, la disputa se dio porque el trabajador debía cuidar el vehículo, que estaba varado, y que no se podía mover: «El carro no se había podido llevar a un parqueadero, no se había podido mover. Este señor cuidaba el carro de noche y la perrita incluso lo acompañaba por si lo llegaban a robar», indicó la afectada.

Pese a esto, el sujeto llegó en la madrugada, borracho, por lo que le dijeron que no podía trabajar, y más porque estaba con otra persona. Allí inició el enojo del agresor, quien pensó que las personas se habían ido, y se devolvió para encender el carro. «Al hacerle el reclamo, este hombre de enojó y se fue, nosotros nos entramos a la casa y al momento escuchamos un estallido, salimos a mirar y estaba en llamas», sostuvo, según lo dijo Blu Radio.

La Fiscalía ya tiene la denuncia del hecho, y adelanta las investigaciones pertinentes.