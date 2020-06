¡Qué bien! Niños, niñas y adolescentes podrán realizar actividades en espacios públicos por más tiempo en Antioquia

Desde este lunes 1 de junio, las niñas, niños y adolescentes podrán salir de casa por más tiempo, según lo decretó el Gobierno Nacional, en las nuevas medidas implementadas para la actual fase del aislamiento preventivo obligatorio en el país. La medida que fue anunciada por el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, cobija dos grandes grupos de esta población en específico.

El primer grupo está integrado por niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años que ya tenían la posibilidad de salir de casa y que ahora cuentan con un espacio más amplio para estas actividades durante una hora al día, 3 veces por semana. Además, para estos se incluye la posibilidad de usar patines y bicicletas, siempre y cuando estos elementos sean desinfectados al llegar a casa.

Por otro lado, inicia la activación de las medidas para la primera infancia que cobijará a niños y niñas entre los 2 y 5 años, los cuales podrán realizar cortos recorridos al aire libre durante 30 minutos, no más de 3 veces por semana. La medida no incluye menores de dos años debido a que el uso de tapabocas a esta edad no se recomienda para evitar asfixia, además su esquema de vacunación aun no es completo.

Durante estas salidas los niños, niñas y adolescentes deberán estar acompañados por un adulto entre 18 y 59 años obligatoriamente. Entre las recomendaciones para los cuidadores, está no hacerse cargo de más de dos menores en cada salida y no tener enfermedades de base que puedan generar mayor riesgo de contagio.

Desde la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud, se recomienda tener presente para estas salidas, la importancia de un diálogo previo con las niñas, niños y adolescentes donde se les explique la situación y el porqué de las medidas de seguridad para la prevención. Además de la planificación de una ruta para la salida que incluya todas las recomendaciones de protección y el uso permanente y obligatorio del tapabocas.

“Recurramos a diversas maneras para hablar con ellos mediante un diálogo amoroso aclarando que el coronavirus no ha terminado, pero por ahora podremos estar un corto tiempo fuera de casa”, precisó la gerente de Infancia, Adolescencia y Juventud, Adriana Suárez Vásquez.

Se recomienda no ingerir alimentos durante la salida y procurar la distancia con otras personas; pues, aunque el virus no sea visible puede estar en cualquier lugar sin saberlo. Finalmente, al llegar a casa, se deberán tomar todas las medidas para la desinfección, desechar el tapabocas, quitar la ropa y lavarla. Especialmente lavar manos y cara con agua y jabón, o preferiblemente tomar un baño.

Las actividades al aire libre podrán desarrollarse máximo a un kilómetro del hogar y cada alcaldía será la encargada de definir los horarios y condiciones para realizarlas, es así que deben ser consultadas según el municipio de residencia.