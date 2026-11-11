Murió el ‘Toro’ Tamayo, el goleador antioqueño dueño de un récord que nadie le ha podido quitar

Foto: @elhistorico_can / Fondo: Inder

Resumen: Javier 'Toro' Tamayo, delantero antioqueño y figura del fútbol colombiano de los setenta, murió en Medellín a los 76 años tras un accidente en su casa. Es el colombiano más joven en anotar en una eliminatoria mundialista, un récord vigente desde 1969. Brilló en Atlético Nacional, América de Cali y Deportivo Cali, y compartió cancha con Pelé en la Selección Colombia.

El fútbol colombiano está de luto. Javier Antonio Tamayo Hoyos, conocido en las canchas como el ‘Toro’ Tamayo, murió el miércoles 11 de noviembre de 2026 en Medellín, su ciudad natal, a los 76 años. Según versiones de prensa, el histórico delantero falleció por complicaciones derivadas de un accidente casero que había sufrido el martes 10 de noviembre.

La partida del ‘Toro’ Tamayo sacudió al balompié nacional y, en especial, al fútbol antioqueño, donde nació, se formó y dio sus primeros pasos como profesional. Periodistas, excompañeros y aficionados lo despidieron en redes sociales con mensajes que recuerdan su potencia, su entrega y su olfato goleador dentro del área.

¿Quién fue el ‘Toro’ Tamayo?

Nacido en Medellín, Tamayo se formó en Metalúrgicas Apolo, un equipo aficionado de la capital antioqueña. En 1968, poco antes de cumplir los 18 años, debutó en la primera división con la camiseta del Deportivo Independiente Medellín, el club con el que tuvo tres etapas hasta 1974 y donde se ganó el cariño de la hinchada.

Su estilo era inconfundible: jugaba con una vincha en la frente y se caracterizaba por la potencia física y la definición dentro del área. El director de Gol Caracol, Javier Hernández Bonnet, lo recordó como «el rey de las paredes«, por su manera de asociarse con los compañeros en ataque. «Le decían ‘pie redondo’, nunca remataba al arco desde afuera, llegaba tocando y definía debajo del arco», contó el periodista.

En total, el ‘Toro’ Tamayo disputó 437 partidos y anotó 90 goles en el fútbol profesional colombiano, cifras que lo ubican entre los delanteros más destacados de su generación.

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El récord con la Selección Colombia que sigue intacto

En 1968, Tamayo fue convocado por primera vez a una Selección Colombia, la que participó en los Juegos Olímpicos de México, donde el equipo nacional midió al anfitrión y a Francia. Un año después, ya jugando con el América de Cali, el técnico Francisco ‘Cobo’ Zuluaga lo llamó a la selección absoluta para disputar las eliminatorias rumbo al Mundial de 1970.

Allí logró una marca que aún está vigente: es el jugador colombiano más joven en marcar un gol en las eliminatorias mundialistas. Lo hizo el 2 de agosto de 1969, con apenas 19 años, en el empate 1-1 contra Venezuela en Caracas. Han pasado 57 años y ningún otro futbolista del país ha podido quitarle ese récord.

Con el equipo nacional alcanzó a jugar ocho partidos, siete de ellos ingresando desde el banco de suplentes, y el tanto en Caracas fue el único que marcó con la camiseta tricolor. Colombia no consiguió el cupo en aquella eliminatoria, que ganó Brasil, pero el gol del ‘Toro’ quedó en la historia.

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Una carrera por los clubes más grandes del país

Además del DIM, el ‘Toro’ Tamayo vistió las camisetas de Atlético Nacional (1971/72 y 1975), Once Caldas (1974), Millonarios (1976/77), Unión Magdalena (1978) y Atlético Quindío (1979/81). En el ‘verde’ de Antioquia compartió nómina con figuras como Teófilo Campaz, Gilberto Osorio y el ‘Mono’ Moncada, en la época en que el equipo empezó a dejar atrás los años de colero.

También tuvo una corta experiencia en el exterior: en 1978 jugó seis meses con el Barinas de Venezuela. De regreso en Colombia, se sumó al Quindío que en 1981 hizo una campaña extraordinaria y alcanzó los cuadrangulares semifinales de la Liga.

Foto: Inder

Con la muerte del ‘Toro’ Tamayo, el fútbol colombiano pierde a uno de los últimos grandes delanteros de una generación dorada. Su récord con la Selección Colombia, intacto desde hace más de medio siglo, queda como el testimonio de un goleador que hizo historia siendo muy joven y al que Medellín despide como a uno de los suyos.