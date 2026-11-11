Foto: Alcaldía de Cali

Resumen: La Selección Colombia entrenó con el grupo completo en Cascajal, Cali, de cara al amistoso ante Chile del viernes 13 de noviembre, a las 7:00 p. m., en el Pascual Guerrero. El equipo de Néstor Lorenzo trabajó aspectos ofensivos y defensivos. El partido marcará el regreso de la selección masculina de mayores al estadio después de 27 años y su taquilla tendrá un fin benéfico.

¡La Tricolor ya trabaja en Cali! Selección Colombia afina detalles para enfrentar a Chile en el Pascual

La Selección Colombia ya trabaja en Cali con el grupo completo para su encuentro amistoso ante Chile. La Tricolor realizó su segunda jornada de entrenamiento en la sede deportiva del América, en Cascajal, donde Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico avanzaron en la preparación del compromiso que se disputará este viernes 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero.

Las imágenes compartidas desde la capital vallecaucana muestran al combinado nacional en plena actividad sobre el césped. La expectativa no se limita al resultado del partido: la selección masculina de mayores volverá a jugar en el Pascual después de 27 años, en una cita que además tendrá un propósito solidario.

Así entrena la Selección Colombia en Cali

La jornada del martes 10 de noviembre tuvo actividades diferenciadas al comienzo. De acuerdo con la Federación Colombiana de Fútbol, los últimos futbolistas que se incorporaron a la concentración hicieron trabajos en el gimnasio, mientras el resto del plantel inició la práctica con ejercicios de activación, ruedas de pases y un trabajo conceptual de calentamiento.

Más adelante, el grupo completo se reunió para desarrollar labores tácticas. El objetivo fue ajustar distintos aspectos de las fases ofensiva y defensiva, como parte de la puesta a punto para enfrentar al seleccionado chileno.

Antes de saltar a la cancha, Gustavo Puerta, Juan David Cabal y Juan David Arizala atendieron a los medios de comunicación. Los jugadores hablaron sobre el próximo compromiso, la ilusión de disputar el partido en Cali y los objetivos individuales que tienen dentro del proceso del equipo nacional.

Lea también: ¡Vuelven a la Tricolor! Camilo Vargas y Jefferson Lerma regresan a la Selección Colombia tras el Mundial.

Foto: Alcaldía de Cali

Del primer entrenamiento al trabajo con el grupo completo

La preparación en Cascajal comenzó con una incorporación progresiva de los convocados. En su reporte del lunes 9 de noviembre, la Federación detalló que la primera jornada también se dividió entre rutinas de gimnasio y actividades en el terreno de juego.

En esa sesión, los futbolistas que estuvieron en la cancha realizaron un circuito de movilidad y una rueda de pases enfocada en diferentes conceptos. El entrenamiento terminó con fútbol en espacio reducido y contó con el apoyo de varios jugadores de las categorías de formación del América de Cali, que participaron como sparrings.

El paso al entrenamiento con el plantel completo permitió al cuerpo técnico continuar con el trabajo colectivo. Por ahora, el reporte de la preparación describe las actividades realizadas, sin anunciar una alineación titular para el encuentro del viernes.

Foto: Alcaldía de Cali

¿Cuándo juega Colombia contra Chile?

El primero de los dos amistosos está programado para el viernes 13 de noviembre, a las 7:00 p. m., hora colombiana, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. Cuatro días después, ambos equipos volverán a enfrentarse en territorio chileno.

El segundo partido será el martes 17 de noviembre, a las 6:00 p. m., hora de Colombia, en el estadio Nacional de Santiago. Con esta doble jornada de amistosos internacionales, el combinado dirigido por Lorenzo cerrará su calendario de 2026.

La convocatoria inicial reunió a 26 futbolistas de clubes colombianos y del exterior. En la lista aparecen, entre otros, Camilo Vargas, Jefferson Lerma, Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Jhon Arias y Luis Suárez, junto con jugadores que buscan consolidarse en el proceso de la selección de mayores.

Foto: Alcaldía de Cali

Un regreso al Pascual con sentido solidario

El reencuentro con el Pascual Guerrero tiene un componente que va más allá de lo deportivo. La Federación anunció que la taquilla del partido en Cali será destinada a labores de reconstrucción y asistencia en las zonas damnificadas por el terremoto del 10 de agosto, con el respaldo de la Alcaldía para la organización del compromiso.

Los 27 años hacen referencia al regreso de la selección masculina de mayores a ese estadio, donde su última presentación fue en 1999. Mientras llega el viernes, la atención está en los entrenamientos en Cascajal y en los ajustes que prepara Lorenzo para la doble cita ante Chile.

También te puede interesar: Camilo Mena: la sorpresa de Polonia que convocó Néstor Lorenzo a la Selección Colombia.