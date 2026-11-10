¡El adiós de Teo a Barranquilla! Gutiérrez se despidió de su hinchada con gol ante el Cúcuta

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Resumen: Teófilo Gutiérrez se despidió de la hinchada del Junior en Barranquilla con un gol en el 2-0 sobre el Cúcuta Deportivo, en la fecha 18 de la Liga BetPlay. Al equipo le queda la visita al Deportivo Pasto en la fecha 19.

Barranquilla le dio a uno de sus hijos más queridos una noche de esas que no se olvidan. Este lunes 9 de noviembre, en el estadio Romelio Martínez, el Junior venció 2-0 al Cúcuta Deportivo en el cierre de la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II, pero el marcador fue apenas el marco: la jornada entera fue un homenaje a Teófilo Gutiérrez, que disputó su último partido como local con la camiseta rojiblanca y lo redondeó con un gol.

Eso sí, la temporada aún no termina. Al ‘Tiburón’ le queda un compromiso en el todos contra todos: la visita al Deportivo Pasto, en la fecha 19, la última de la fase regular, que se jugaría el fin de semana según la programación que debe confirmar la Dimayor.

El gol soñado apenas entró al segundo tiempo

Teo arrancó la noche en el banco de suplentes, pero el Romelio Martínez empezó a festejarlo desde temprano. Sobre el minuto 29, su número de toda la vida, las barras encendieron bengalas en su honor y el partido se detuvo unos minutos; el delantero respondió con el corazón formado con las manos hacia la tribuna. Con la indumentaria de presentación, había llegado besando el escudo una y otra vez.

Guillermo Paiva abrió la cuenta en el primer tiempo con un cabezazo, y en el entretiempo llegó el momento esperado: Gutiérrez saltó a la cancha en reemplazo del argentino Francisco Fydriszewski y el estadio se vino abajo. Apenas cinco minutos le bastaron. Al minuto 50 armó una pared con Bryan Castrillón y sacó un remate de derecha para el 2-0, un gol que desató la locura rojiblanca.

La celebración fue puro Teo: se quitó la camiseta, la extendió frente a la tribuna y se acarició la panza, en una respuesta con ironía a quienes hablaron de un supuesto sobrepeso. El gesto le valió una tarjeta amarilla que recibió con una sonrisa. Estuvo cerca de marcar otra vez y hasta celebró un segundo tanto que terminó anulado. Según el registro de 365 Scores, el tanto del lunes fue el número 281 de su carrera profesional.

El árbitro Wilmar Roldán se sumó al homenaje: al final del compromiso se acercó al ‘29’, lo abrazó y le regaló el balón del partido y su silbato dorado. «Me llevo el silbato del árbitro bueno; él y Óscar Julián (Ruiz) creo que son unos de los más grandes», contó Teo después del juego, ya con la voz quebrada.

El club compartió en sus redes el video de sus palabras en la cancha, un mensaje de agradecimiento a la hinchada que terminó de encender a los aficionados. Unas 5.000 personas lo despidieron de pie y él respondió con una venia, como quien se inclina ante su gente por última vez en casa.

Con el resultado, el Cúcuta Deportivo quedó al borde de la eliminación y encima desperdició un penal en el cierre, cuando el remate de Jaime Peralta no pudo vencer al arquero Mauro Silveira. Junior, vigente bicampeón pero ya sin opciones de clasificar a los cuadrangulares, cerró así su año como local con un triunfo para el recuerdo.

La fecha 19 y la fiesta de diciembre

El cierre del todos contra todos llegará con la fecha 19, cuando Junior visite al Deportivo Pasto en el estadio Departamental Libertad. Ambos equipos están eliminados, así que el partido no moverá la tabla. La Dimayor aún no confirma la programación oficial de la jornada, que se disputaría el fin de semana.

Además, el atacante de 41 años, mundialista con Colombia en Brasil 2014, ya tiene anunciada su gran fiesta de despedida: el sábado 19 de diciembre, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, se jugará «The Last Dance», un partido homenaje para cerrar su historia con el ‘Tiburón’ frente a su gente.

«Como dice la canción, unos vienen y otros van. Hay que hacerles entender a los más jóvenes que Junior es pasión, Junior es amor. Los espero a todos el 19 para que vivan una gran fiesta», dijo el delantero, que quiere ser recordado «como ese loco bonito que hace respetar la camiseta».

Aunque meses atrás había anunciado que se retiraría del fútbol profesional al finalizar 2026, Teo dejó una puerta abierta: tras el partido del lunes dijo que habrá que esperar a ver qué pasa después de la despedida, ante la posibilidad de que siga unos meses más para disputar la Copa Libertadores de 2027 con el equipo.

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