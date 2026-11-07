Camilo Mena: la sorpresa de Polonia que convocó Néstor Lorenzo a la Selección Colombia

Resumen: Tiene 24 años, salió de Concordia, hizo goles en Letonia y hoy brilla en Polonia: así llegó Camilo Mena a su primera convocatoria con la Selección.

Camilo Mena vive el mejor momento de su carrera. El extremo antioqueño de 24 años, que se abrió camino en Europa lejos de los reflectores de las grandes ligas, fue convocado por primera vez a la Selección Colombia de mayores y sueña con estrenarse con la Tricolor en la doble fecha de amistosos contra Chile.

El técnico Néstor Lorenzo incluyó al paisa en la lista de 26 convocados para cerrar el año: Colombia recibirá a Chile el viernes 13 de noviembre en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali (7:00 p.m.) y lo visitará el martes 17 en el Estadio Nacional de Santiago (6:00 p.m., hora colombiana).

Camilo Mena llega a la nómina como uno de los tres estrenos absolutos, junto al delantero Daniel Mosquera y al defensor Juan David Arizala, en una convocatoria de renovación que no tiene a Luis Díaz ni a Richard Ríos, ambos fuera por lesión. Precisamente esas ausencias y la decisión de Lorenzo de mirar nuevas caras de cara al próximo ciclo le abrieron la puerta al extremo.

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De Concordia a Polonia: la ruta de Camilo Mena

Nacido el 1 de octubre de 2002 en Concordia, un municipio del suroeste antioqueño, Camilo Mena empezó su carrera profesional en Tigres, de la Primera B, donde debutó en 2019 siendo un juvenil. Un año después pasó cedido al Deportivo Pereira, con el que jugó 14 partidos, siete de ellos como titular.

En 2021, después de la pandemia, dio el salto a Europa de la mano del Valmiera de Letonia, donde explotó su fútbol: marcó 18 goles y repartió 16 asistencias. Ese rendimiento le abrió las puertas de Polonia, primero cedido en el Jagiellonia Bialystok y luego, a finales de 2023, como fichaje del Lechia Gdansk, que pagó 1,6 millones de euros por él y lo firmó hasta 2028.

Con el Lechia fue una pieza clave en la campaña del ascenso a la primera división polaca, con 5 goles y 11 asistencias. El pasado 9 de septiembre fue cedido al Korona Kielce hasta el final de la temporada, con opción de compra definitiva, y hoy está tasado en 4 millones de euros. Su equipo marcha décimo en la liga con 18 puntos.

¿Cómo juega Camilo Mena?

Es un extremo derecho de mucha velocidad, con capacidad para encarar y picardía en el uno contra uno. Las plataformas de análisis lo describen como un «extremo derecho trabajador»: el 60% de su posicionamiento en la cancha es en campo rival y registra un 41% de juego por dentro, con diagonales constantes que abren espacios para los laterales que acompañan los ataques. Muy pocas veces juega con perfil cambiado y su calificación promedio por posición es de 88%.

En el presente semestre acumula 14 partidos, 4 goles y 5 asistencias en el fútbol polaco. Su gol más reciente le dio al Korona Kielce la victoria 1-0 ante el GKS Katowice, una actuación que le valió el elogio público de su técnico, Robert Kolendowicz: «Contamos con Camilo Mena en el área, que jugó de forma fantástica».

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El sueño de vestir la Tricolor

Para Camilo Mena esta no es su primera experiencia con las selecciones Colombia. En 2017 fue llamado al Sudamericano sub-15, en 2019 se perdió el torneo sub-17 por una lesión y más adelante estuvo en un microciclo con la selección sub-20.

Ahora, con 24 años y consolidado ya como uno de los jugadores más importantes de su club en Polonia, tendrá la oportunidad de buscar su debut con la Selección de mayores en la última fecha FIFA del año. La concentración de la Tricolor arranca hoy, sábado 7 de noviembre, en Cali, donde Néstor Lorenzo empezará a definir el equipo que enfrentará a Chile.

Serán los dos últimos partidos de Colombia en 2026 y la vitrina perfecta para que el antioqueño muestre por qué su nombre sonó entre los 26 elegidos.