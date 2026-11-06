Resumen: La Selección Colombia presentó su convocatoria de 26 jugadores para los amistosos ante Chile. Las grandes novedades son los regresos de Camilo Vargas y Jefferson Lerma tras el Mundial. Colombia jugará el 13 de noviembre en Cali y el 17 en Santiago.

¡Vuelven a la Tricolor! Camilo Vargas y Jefferson Lerma regresan a la Selección Colombia tras el Mundial

¡Buenas noticias para la hinchada tricolor! La Selección Colombia dio a conocer este viernes 6 de noviembre su convocatoria para los dos partidos amistosos ante Chile, con los que cerrará el calendario internacional de 2026, y entre las principales novedades hay dos regresos que emocionan: Camilo Vargas y Jefferson Lerma vuelven a la lista del combinado nacional después de la Copa del Mundo.

Según Caracol Radio, el técnico Néstor Lorenzo llamó a 26 futbolistas para esta doble fecha FIFA de noviembre, en la que Colombia medirá fuerzas dos veces con la selección ‘roja’: primero en Cali y luego en Santiago de Chile.

Camilo Vargas regresa a defender el arco de la Selección Colombia

El regreso de Vargas es la gran novedad en la portería. El experimentado guardameta del Atlas de México no había aparecido en la convocatoria anterior, cuando Lorenzo decidió observar otras alternativas para el arco colombiano. Ahora, el arquero vuelve a la Tricolor y compartirá la posición con Aldair Quintana y Devis Vásquez, los otros dos porteros citados.

Jefferson Lerma también vuelve a estar en los planes del entrenador argentino. De acuerdo con los reportes, el mediocampista del Crystal Palace había quedado por fuera de la convocatoria anterior por una molestia física en un pie, por lo que su presencia representa una alternativa importante para el mediocampo colombiano, que extrañó su experiencia y su despliegue.

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Caras nuevas en la lista de Lorenzo

Además de Vargas y Lerma, la lista presenta otros nombres destacados que vale la pena seguir de cerca. Devis Vásquez, Nelson Deossa, Juan Arizala, Juan Cabal, Camilo Mena y Daniel Mosquera hacen parte de las novedades de esta convocatoria.

Uno de los casos que más llama la atención es el de Camilo Mena. Según Colombia.com, para el delantero de 24 años que juega en Polonia será su primera oportunidad con la Selección Colombia de mayores, un premio a la buena temporada que atraviesa en el fútbol europeo.

Las ausencias que se sienten en la convocatoria

Así como hay jugadores que regresan, también hay nombres importantes que no estarán frente a Chile. Entre las ausencias más llamativas aparece Luis Díaz, quien continúa recuperándose de una lesión muscular, y Richard Ríos, también afectado por problemas físicos.

A ellos se suman Álvaro Montero, Kevin Mier, Kevin Viveros y Carlos Andrés Gómez, quienes tampoco fueron incluidos en la lista de 26 futbolistas que dio a conocer la Federación Colombiana de Fútbol.

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¿Cuándo y dónde juega la Selección Colombia?

Colombia disputará el primero de sus amistosos ante Chile el viernes 13 de noviembre, a las 7:00 p. m., en el estadio Pascual Guerrero de Cali, que se vestirá de amarillo para recibir a la Tricolor.

Cuatro días después, el equipo viajará a Santiago para enfrentar nuevamente a la selección roja el martes 17 de noviembre, a las 6:00 p. m. (hora colombiana), en el Estadio Nacional.

Más allá de los resultados, estos amistosos le servirán a Lorenzo para mirar de cerca a los jugadores que están llegando y revisar las opciones que tiene en distintas posiciones. Con el calendario de 2026 a punto de terminar, los partidos ante Chile serán una nueva oportunidad para que varios futbolistas se ganen un lugar en la Selección Colombia de cara a los próximos retos del equipo.