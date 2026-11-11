¡Finalistas! Paisas va por el título del baloncesto colombiano y recibe la Liga Sudamericana en Medellín

Resumen: Paisas Basketball venció 93-76 a Motilones del Norte, ganó la serie semifinal 3-2 y jugará la final de la Liga Señal Colombia de Baloncesto 2026-II ante Toros del Valle. Además, Medellín recibirá del 13 al 15 de noviembre el Grupo F de cuartos de final de la Liga Sudamericana, con Paisas, Flamengo, Boca Juniors y Brasilia.

El baloncesto colombiano tiene su segundo finalista y es de la casa. Paisas Basketball, el equipo que representa a Medellín y a Antioquia en el baloncesto profesional, se instaló en la gran final de la Liga Señal Colombia de Baloncesto 2026-II tras vencer 93-76 a Motilones del Norte en el quinto y definitivo juego de la serie semifinal, disputado la noche de este martes en el coliseo Toto Hernández de Cúcuta.

Con la serie empatada 2-2, el quinteto dirigido por el argentino Juan Manuel Nardini salió con todo desde el primer cuarto, que ganó de manera contundente 34-8, y se fue al descanso con una ventaja de 60-23 que resultó definitiva. Aunque los cucuteños reaccionaron en la segunda mitad (30-18 y 23-15), la diferencia construida en el arranque fue imposible de revertir.

La figura de la noche fue el estadounidense Jamal Artis, quien registró 24 puntos, cinco rebotes y una tapa. Por Paisas también actuaron los extranjeros Giovanni Cordero y Charles García Junior, este último expulsado del compromiso tras un conflicto con aficionados locales, además de los nacionales Romario Roque, José Lozano, Álvaro Peña y Michael Jackson.

Así quedó la semifinal, que terminó 3-2 a favor de los antioqueños: en el primer juego ganó Motilones 88-85; en el segundo, Paisas se impuso 101-57; en el tercero, en Medellín, los montañeros ganaron 87-73; en el cuarto, Motilones empató la serie 94-78, y este martes Paisas cerró la llave con el 93-76.

Foto: Instagram paisabasketball

El rival por el título: Toros del Valle

En la final, Paisas enfrentará a Toros del Valle, equipo que consiguió su tiquete tras vencer a Piratas de Bogotá en el cuarto partido de su semifinal, disputado en la capital. Según informó el club caleño en su sitio oficial, el calendario completo de la final, con fechas y horarios, se anunciará próximamente por los canales oficiales, mientras en Cali ya se venden las boletas para los dos juegos que se disputarán en el Coliseo Evangelista Mora.

Será una final con historia reciente: ambos equipos ya se han medido por el título en temporadas anteriores y son, hoy por hoy, dos de las nóminas más fuertes del baloncesto colombiano.

La celebración no se hizo esperar en redes sociales. El equipo publicó un mensaje cargado de orgullo: «#GanoPaisas estamos en la Final 2026-II. Orgullosos de ser montañeros. Antioquía es grande», y en otra publicación agregó: «¡FINALISTAS! La serie quedó 3-2. Superamos una semifinal durísima, de esas que forjan el carácter. Ahora vamos por la corona local y recibimos la Liga Sudamericana de Baloncesto».

Medellín, sede de la Liga Sudamericana

Y es que la semana será doblemente especial para la afición paisa. Entre el 13 y el 15 de noviembre, Medellín recibirá el Grupo F de los cuartos de final de la Liga Sudamericana de Baloncesto FIBA 2026, en el Coliseo de la Universidad de Medellín. Allí, Paisas compartirá cuadrangular con Flamengo y Brasilia de Brasil y Boca Juniors de Argentina, por dos cupos al Final Four del certamen continental.

El equipo antioqueño llega a esta instancia tras superar una exigente fase de grupos en Río de Janeiro, donde avanzó como segundo del Grupo D gracias a la diferencia de puntos, luego de un triple empate con Oberá de Argentina y Defensor Sporting de Uruguay. Flamengo se quedó con el primer lugar.

La programación arranca el viernes 13 con Brasilia frente a Boca Juniors a las 5:10 p. m., y Paisas ante Flamengo a las 8:40 p. m. El sábado 14 jugarán Flamengo y Brasilia a las 4:10 p. m., y Paisas recibirá a Boca Juniors a las 7:40 p. m. El domingo 15, Boca Juniors se medirá a Flamengo a las 4:10 p. m. y Paisas cerrará ante Brasilia a las 7:40 p. m.

La entrada general tendrá un valor de $60.000 por jornada, con acceso a los dos partidos del día; también habrá paquetes para los tres días y localidades especiales de platea y VIP, con precios entre $150.000 y $420.000. Los detalles de la boletería se anuncian en las redes sociales del equipo.

Una semana, entonces, para soñar en grande: la final del baloncesto colombiano a la vuelta de la esquina y lo mejor del baloncesto sudamericano jugándose en casa.

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