Franco Pérez, desconvocado por Colombia, fue llamado por la Selección Argentina Sub-20

Foto: Redes sociales

Resumen: Franco Pérez, volante de 18 años de Boca Juniors e hijo de Omar Pérez, fue convocado por la Selección Argentina Sub-20 a un microciclo que inicia el 11 de noviembre, días después de salir de la lista de la Selección Colombia juvenil. Tiene doble nacionalidad y el Sudamericano Sub-20 de 2027 se jugará en Colombia.

El nombre de Franco Pérez, joven volante de 18 años e hijo del ídolo de Independiente Santa Fe Omar Pérez, volvió a ocupar la conversación del fútbol colombiano: la Selección Argentina Sub-20 lo incluyó en la lista de convocados para un microciclo de trabajo, pocos días después de que fuera retirado de la convocatoria de la Selección Colombia juvenil.

La citación fue dada a conocer este martes 10 de noviembre por las redes oficiales del combinado argentino. Según lo informado, los jugadores convocados empiezan a trabajar desde este miércoles 11 de noviembre en Ezeiza, en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino. El entrenador a cargo es Diego Placente. Está previsto un microciclo de entrenamientos y, por ahora, no hay partidos programados.

Un jugador con doble nacionalidad

Franco Pérez nació en Medellín, cuando su padre jugaba en el Deportivo Independiente Medellín, y tiene la nacionalidad colombiana y la argentina. Hace parte de las divisiones juveniles de Boca Juniors, donde actúa como volante, tuvo un buen desempeño en el equipo de Reserva y ya firmó contrato profesional con el club argentino.

Esa doble nacionalidad le permitía ser tenido en cuenta por ambas selecciones. Según se conoció, el técnico de la Selección Colombia juvenil, César Torres, lo consultó hace más de un mes sobre su deseo de jugar con la Tricolor y el futbolista respondió que quería representar a su país natal.

Convocado y retirado de la lista

El 2 de noviembre, la Federación Colombiana de Fútbol anunció una convocatoria de 22 jugadores para un microciclo en Bogotá y un torneo amistoso en Atlanta, Estados Unidos. En esa lista aparecía Franco Pérez.

Dos días después, el 4 de noviembre, la entidad divulgó una nueva lista de 23 futbolistas en la que el nombre del volante ya no estaba. En su lugar ingresaron Jhoan Quesada, de Atlético Nacional, y Juan David García, de Fortaleza. De acuerdo con lo publicado por medios deportivos, el jugador ya tenía los pasajes comprados para viajar cuando se produjo el cambio.

Hasta ahora no se conoce una explicación detallada de la decisión por parte del cuerpo técnico ni de la Federación.

La exclusión desató una fuerte polémica en el fútbol colombiano desde la semana pasada. Su primera aspiración era representar a Colombia, el país en el que nació y donde su padre desarrolló buena parte de su carrera, y por eso la noticia de su salida de la lista sorprendió a muchos aficionados y analistas.

El pasado viernes, el propio jugador publicó en sus redes un mensaje con un versículo bíblico: «Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora». No hizo referencia directa a la selección.

Lo que viene para el jugador

Con la citación de Argentina, el volante tendrá la oportunidad de mostrarse ante el cuerpo técnico albiceleste. Si convence, podría hacer parte del equipo que dispute el Sudamericano Sub-20, torneo que se jugará entre enero y febrero de 2027 en Colombia, con sedes en Medellín y Envigado, y que entrega cupos al Mundial de la categoría. Eso significaría que podría enfrentar a la Selección Colombia en su propio territorio.

Por ahora se trata de un microciclo de preparación, no de un partido oficial. Se espera que el técnico de la Selección Colombia juvenil se pronuncie sobre el caso cuando se concentre el plantel que prepara el torneo amistoso en Estados Unidos.

La situación de Franco Pérez ha generado reacciones entre los aficionados, que se preguntan por qué un jugador que había sido llamado por la Tricolor termina ahora en la lista de uno de sus posibles rivales del próximo año. Mientras tanto, el joven mediocampista se prepara para presentarse este miércoles con el combinado argentino.