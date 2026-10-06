Tormenta desató emergencia por inundaciones y caída de árboles en Copacabana

Resumen: Emergencia en copacabana tras fuertes lluvias, inundaciones y caída de árboles que afectaron viviendas y vías durante la noche del lunes.

Copacabana, al norte del Valle de Aburrá, vivió momentos de tensión y zozobra tras registrarse un total de más de 20 emergencias a raíz de las intensas precipitaciones presentadas durante la tarde y la noche del pasado lunes 5 de octubre.

Las fuertes lluvias, que estuvieron acompañadas por intensas tormentas eléctricas y ráfagas de viento considerables, obligaron a los organismos de socorro locales a desplegar un operativo continuo que se prolongó hasta la madrugada de este martes 6 de octubre.

Según los reportes oficiales compartidos por el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA), las mediciones técnicas evidenciaron acumulados de lluvia que alcanzaron hasta los 53 milímetros, además de un registro de 52 descargas eléctricas en la zona.

Las principales consecuencias de este fenómeno climático incluyeron múltiples inundaciones en puntos estratégicos como la Autopista Norte, los barrios La Pedrera, Yarumito, Fátima y María, así como afectaciones directas en la infraestructura de la Institución Educativa San Luis Gonzaga.

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Adicionalmente, los equipos de respuesta atendieron la caída de cuatro árboles en diferentes sectores urbanos. En el barrio La Asunción, uno de estos colapsos impactó directamente contra la estructura y el techo de una residencia, lo que motivó a los organismos de control a sugerir el autoalbergue preventivo de 10 personas mientras avanzaban las labores de despeje.

En esa misma zona y en el barrio María se reportaron daños adicionales en cubiertas y la caída de un poste de energía. Por su parte, en el sector de Simón Bolívar, los fuertes vientos dañaron parcialmente el techo de un parqueadero.

Tras superar la contingencia inicial,las autoridades mantienen las visitas técnicas en los barrios afectados para evaluar con precisión la magnitud de los perjuicios.

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