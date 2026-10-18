¡Cobijado, embolsado y con medias! Hallan un hombre muerto en Copacabana

Resumen: De acuerdo con las primeras versiones del caso, la víctima sería un hombre cuya identidad aún no ha sido establecida

Minuto30.com .- Un nuevo hecho violento habría tenido lugar en el norte del Valle de Aburrá. Durante la mañana del sábado 17 de octubre, transeúntes habrían alertado a las líneas de emergencia sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en zona boscosa de la vereda El Noral, en jurisdicción del municipio de Copacabana.

El hallazgo se registró en inmediaciones del sector del puente Conquistadores, luego de que un ciudadano que transitaba por el lugar divisara un bulto sospechoso abandonado sobre una zona verde. Ante el llamado, unidades judiciales llegaron hasta el sitio para verificar la situación y realizar las diligencias correspondientes de inspección técnica.

De acuerdo con las primeras versiones del caso, la víctima sería un hombre cuya identidad aún no ha sido establecida. El cuerpo habría sido dejado envuelto en una sábana de tonalidades blanca y azul, recubierto a su vez por una cobija azul con rosado. Además se conoció que el cadáver presentaba los pies atados con un cordón gris y un cable coaxial blanco, vistiendo únicamente unas medias negras.

Por las condiciones del embalaje, en el sitio no habría sido posible identificar al occiso. La zona carecería de cámaras de seguridad cercanas, por lo que las circunstancias del crimen, el tiempo transcurrido desde el fallecimiento y las causas exactas de la muerte quedarían bajo análisis de los peritos forenses de Medicina Legal.