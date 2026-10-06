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Resumen: Desmantelan laboratorio del ELN en Santiago, Norte de Santander, con 760 kilos de clorhidrato de cocaína. La estructura recibiría más de $5.000 millones al mes.

¡Un tesoro para el ELN! Hallan laboratorio con 760 kilos de cocaína en Norte de Santander

Las autoridades desmantelaron un laboratorio del ELN en zona rural de Norte de Santander, donde se procesaba clorhidrato de cocaína.

La infraestructura pertenecería al Frente Juan Fernando Porras Martínez de esa guerrilla, y su hallazgo representa un golpe a las finanzas del grupo armado.

La operación se llevó a cabo en la vereda El Páramo, zona rural del municipio de Santiago. Participaron soldados del Gaula Militar Norte de Santander, de la Brigada 30, en coordinación con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional.

En el interior de este laboratorio del ELN, los uniformados hallaron 760 kilos de clorhidrato de cocaína y 292 galones de cocaína en solución, es decir, la droga en estado líquido antes de su cristalización. También encontraron 3.548 galones de insumos líquidos y 395 kilos de insumos sólidos.

Además del cargamento, el sitio contaba con cinco hornos microondas, una planta eléctrica, herramientas, equipos y maquinaria. Según las autoridades, estos elementos eran suministrados por el grupo armado.

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De acuerdo con la inteligencia militar, el Frente Juan Fernando Porras Martínez pagaría el montaje y funcionamiento de este tipo de laboratorios con dinero obtenido a través de secuestros y extorsiones. Según esa misma información, las víctimas serían tanto habitantes de la región como comerciantes de la zona.

Según estimaciones de las autoridades, esta estructura recibía más de $5.000 millones al mes por la producción de estupefacientes.

Con el desmantelamiento de este laboratorio del ELN se afecta esa renta ilícita, que presuntamente proviene del narcotráfico, el secuestro y la extorsión.

#ContraElNarcotráfico | Golpe a las finanzas ilícitas del GAO ELN en #NorteDeSantander. En la vereda El Páramo, municipio de Santiago, soldados del @GaulaMilitares Norte de Santander de la #Brigada30 en coordinación con @PoliciaColombia, desmantelaron un laboratorio del Frente Juan Fernando Porras Martínez, donde fueron incautados 760 kg de clorhidrato de cocaína, 292 galones de cocaína en solución, 3.548 galones de insumos líquidos y 395 kg de insumos sólidos. La operación afecta una renta ilícita estimada en más de $5.000 millones mensuales, presuntamente obtenida mediante el narcotráfico, el secuestro y la extorsión. — Segunda División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div2) October 4, 2026

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