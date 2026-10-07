Resumen: Lluvias en el Valle de Aburrá causan movilidad reducida en la Autopista Norte y la caída de un árbol en El Playón. Bello y Envigado, con lluvias fuertes.

¡Llueve a cántaros en el Valle de Aburrá! Árbol caído y trancón en la Autopista Norte

Un fuerte aguacero cayó en la tarde de este miércoles 7 de octubre sobre varios municipios del Valle de Aburrá y generó afectaciones en la movilidad, además de una emergencia en el norte de la región.

Según el SIATA de las 2:07 p.m., las precipitaciones más intensas se registraban en Bello y Envigado. En Itagüí, Sabaneta y el norte de Medellín, en cambio, la lluvia era de intensidad moderada. La previsión indicaba que el aguacero se mantendría durante la siguiente media hora. Las lluvias en el Valle de Aburrá llegaron acompañadas de ráfagas de viento.

Movilidad reducida en la Autopista Norte

En la Autopista Norte, a la altura de Los Tanques, en sentido sur–norte, se presentaba movilidad reducida. La situación obedecía a un encharcamiento en la Autopista Medellín–Bogotá, en jurisdicción de Bello. Por esta razón, se recomendó a los conductores transitar con precaución por el sector.

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Árbol caído en El Playón

No es la primera vez que la combinación de lluvia y viento causa preocupación en el norte del Valle de Aburrá. En esta ocasión, en el barrio El Playón, un árbol frondoso se desplomó sobre una cancha y bloqueó el sector.

Ante las lluvias en el Valle de Aburrá, es recomendable reducir la velocidad, aumentar la distancia con otros vehículos y evitar pasar por zonas inundadas. Tampoco conviene resguardarse debajo de árboles cuando hay ráfagas de viento. Peatones y motociclistas también deben extremar precauciones en vías con charcos.

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Además, antes de salir, se sugiere consultar los canales oficiales de las autoridades de movilidad y gestión del riesgo para conocer el estado del tiempo y de las vías en tiempo real. Las lluvias en el Valle de Aburrá pueden cambiar de intensidad en pocos minutos.

@Areametropol #SIATAnoticias | 🌧️ (14:07) En el momento se registran precipitaciones de alta intensidad en Bello y Envigado, mientras que en Itagüí, Sabaneta y el norte de Medellín se registran precipitaciones de moderada intensidad. Se espera que persistan durante los próximos 30 minutos. https://t.co/Dv9fAqcrhJ — siatamedellin (@siatamedellin) October 7, 2026

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