Grave accidente en la autopista Medellín-Bogotá deja una persona muerta

Resumen: Una persona fallecida y cierre total en el sentido Occidente-Oriente por un procedimiento técnico judicial: reportan un grave accidente en la autopista Medellín-Bogotá a la altura del retorno de El Cabuyal, en Copacabana. No hay hora estimada de reapertura.

Una persona fallecida es el saldo de un grave accidente de tránsito registrado en la tardecita de este miércoles 28 de octubre en la autopista Medellín-Bogotá, a la altura del retorno del sector El Cabuyal, en jurisdicción del municipio de Copacabana, al norte del Valle de Aburrá, según el primer reporte conocido del hecho.

De acuerdo con ese reporte, el corredor permanecía con cierre total en el sentido Occidente-Oriente, es decir, en la dirección que sale de Medellín hacia el Oriente antioqueño y Bogotá, mientras las autoridades adelantaban el procedimiento técnico judicial que incluye el levantamiento del cuerpo y la inspección de la escena.

¿Qué se sabe del accidente en la autopista Medellín-Bogotá?

La información oficial es todavía preliminar. El hecho se presentó en inmediaciones del retorno del Cabuyal, un punto de giro ubicado sobre el corredor, cerca del kilómetro 12, en una zona de pendientes y curvas muy transitada por vehículos de carga y por los viajeros que se movilizan entre el Valle de Aburrá, el Oriente antioqueño y el interior del país.

Según el reporte, en el lugar trabajaban unidades de la Policía de Carreteras, organismos de socorro y personal judicial, y el flujo vehicular permanecía represado en el sector.

Por el momento se desconoce la identidad de la persona que falleció, su edad y las circunstancias exactas en las que ocurrió el siniestro. Tampoco hay confirmación oficial sobre los vehículos involucrados ni sobre posibles personas heridas.

¿Por qué la vía estaría cerrada totalmente?

De acuerdo con el reporte, el cierre total obedece al procedimiento técnico judicial, una diligencia obligatoria en Colombia cuando una persona pierde la vida en un hecho de tránsito. Durante este trámite, el personal encargado documenta la escena, recoge elementos materiales probatorios y realiza el levantamiento del cuerpo, labores que exigen suspender el paso para preservar la evidencia.

El reporte no daba una hora estimada de reapertura y señalaba que el tiempo de cierre dependería del avance de la inspección técnica, con un llamado a la paciencia de los conductores.

Alto flujo vehicular represado

El cierre se presentó en una de las franjas de mayor movimiento del día, cuando aumenta el paso de vehículos particulares, buses intermunicipales y camiones que salen del Valle de Aburrá después de la jornada laboral o se dirigen hacia el Oriente antioqueño.

El llamado a los conductores es a atender las indicaciones del personal de tránsito destacado en la zona. Quienes tengan previsto movilizarse por este corredor deben consultar los canales oficiales de las autoridades viales antes de salir, pues la situación puede cambiar en las próximas horas.

Un corredor con antecedentes recientes

La autopista Medellín-Bogotá es uno de los corredores viales más importantes de Antioquia, pues comunica al Valle de Aburrá con el Oriente y con la ruta que, a través del Magdalena Medio, conduce hacia la capital del país. En los últimos días ha registrado varios hechos que afectaron la movilidad.

El viernes 23 de octubre, el conductor de un furgón perdió el control, chocó contra el separador de carriles y terminó contra un poste en el kilómetro 9+150, cerca del sector Chucho Gato, también en Copacabana, lo que generó congestión durante horas.

Y este martes, el paso fue lento por el barro que dejaron las lluvias en el sector de Zamora, como lo reportó Minuto30.

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La información sobre este accidente sigue en desarrollo. Se espera que las autoridades de tránsito y el ente investigador entreguen un parte oficial con la identidad de la víctima y las causas del siniestro.

Foto: Cortesía.