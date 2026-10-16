Resumen: Un taxista de entre 45 y 50 años fue asesinado en el barrio El Remanso de Copacabana por dos hombres en moto, en un presunto intento de robo. Esto se sabe del caso.

¡Lo siguieron y le dispararon! Asesinan a taxista en Copacabana en un presunto intento de robo

Un taxista fue asesinado a tiros en el barrio El Remanso, en Copacabana, al norte del Valle de Aburrá, en lo que las autoridades investigan como un presunto intento de robo.

Según los primeros reportes, el conductor fue atacado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y que huyeron tras dispararle.

El hecho ocurrió hacia las 10:51 de la mañana del pasado jueves 15 de octubre, en la carrera 63A con calle 51. Fue la misma comunidad la que alertó a las autoridades. La línea de emergencias 123 recibió una llamada que reportaba a un conductor de servicio público inconsciente dentro de su vehículo, con heridas de arma de fuego.

La víctima es un hombre de entre 45 y 50 años, cuya identidad no ha sido confirmada por las autoridades.

De acuerdo con vecinos del sector, se escucharon varios disparos. Cuando se asomaron, encontraron al conductor agonizando dentro del taxi. Según algunos testigos, el hombre permaneció inconsciente durante un tiempo y murió a los pocos minutos.

Lo que se sabe del ataque al taxista

Según la información preliminar recogida por la Policía, el taxista fue abordado por dos sujetos que iban en una motocicleta y que no llevaban casco. Al parecer, los agresores intentaron quitarle sus pertenencias y, en medio de esa situación, le dispararon.

Las versiones conocidas hasta ahora coinciden en que eran dos los agresores, que se movilizaban en una misma motocicleta y que ninguno llevaba casco al momento del ataque.

De acuerdo con la información recopilada hasta ahora, los delincuentes pretendían robarlo y, aparentemente, el taxista se resistió e intentó seguir su camino. Fue en ese momento cuando le dispararon.

Por eso, los investigadores no descartan que los criminales lo hayan seguido durante varias cuadras, ya que el ataque se produjo justo después de que dejara a la mujer que transportaba.

Después de los disparos, el taxi terminó estrellado contra una estructura ubicada en un parque cercano. Las autoridades judiciales trabajan en la verificación técnica para establecer si el choque fue consecuencia directa de las heridas que recibió el conductor mientras el vehículo seguía en marcha.

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Agentes de la Sijín acordonaron la zona para hacer la inspección técnica del cuerpo y recoger pruebas en el vehículo.

Mientras tanto, la Policía Nacional y la Fiscalía avanzan en la investigación. Los uniformados entrevistan a los habitantes del sector y revisan las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables y la ruta por la que escaparon.

Las autoridades deberán establecer qué ocurrió antes y después del ataque, verificar los testimonios recogidos y determinar quiénes participaron en el crimen.

Por ahora, la hipótesis principal apunta a un intento de hurto, aunque las circunstancias exactas del homicidio todavía están por esclarecerse.

El caso se suma a la creciente preocupación de los conductores de servicio público, quienes aseguran que están enfrentando problemas de inseguridad en algunos sectores de los municipios del Valle de Aburrá.

Hasta el momento, la identidad del taxista asesinado no ha sido revelada oficialmente, y tampoco se ha informado de capturas relacionadas con el crimen.

Los investigadores también buscan confirmar la versión según la cual el conductor fue seguido desde el lugar donde dejó a su última pasajera, un dato que podría ser clave para reconstruir la ruta de los agresores.

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