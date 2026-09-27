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Resumen: Una fuerte tormenta golpeó el noreste de Estados Unidos y provocó inundaciones, árboles caídos, cortes de electricidad y afectaciones en el transporte. Atlantic City, Nueva Jersey, registró un aumento del nivel del mar similar al de la supertormenta Sandy de 2012, mientras Nueva York reportó 640 árboles caídos o afectados y la muerte de un hombre de 56 años tras la caída de un árbol. Además, unos 2.700 vuelos fueron retrasados y 400 cancelados, y cerca de 80.000 hogares permanecían sin electricidad.

¡El agua se tomó las calles! Fuerte tormenta golpeó el noreste de EE. UU. y dejó un muerto

El paso de una fuerte tormenta por el noreste de Estados Unidos dejó inundaciones, árboles derribados, cortes de electricidad y complicaciones en el transporte durante este sábado 26 de septiembre. El temporal afectó principalmente sectores de la costa y mantuvo bajo alerta a millones de personas entre Carolina del Norte y Massachusetts.

Las condiciones estuvieron marcadas por lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y oleaje elevado que coincidió con varios periodos de marea alta. En redes sociales comenzaron a circular videos que evidenciaron el avance del agua en diferentes zonas.

El agua llegó a zonas urbanas y costeras

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) explicó que el sistema de baja presión se encontraba frente a la costa del norte del Atlántico medio y el sur de Nueva Inglaterra. El organismo advirtió que las ráfagas podían intensificarse durante la noche del sábado y las primeras horas del domingo, acompañadas de lluvias moderadas y ocasionalmente intensas.

🇺🇸 Inundaciones en Edgewater, Nueva Jersey, Estados Unidos. pic.twitter.com/KKscYN91Lx — Global News ESP (@GlobalNewsESP) September 26, 2026

La combinación de las condiciones marítimas y las mareas altas elevó el riesgo de inundaciones en sectores próximos a la costa. El NWS señaló:

«Se esperan importantes inundaciones costeras a lo largo de la costa del Atlántico medio durante varios ciclos de marea alta, influidos por la luna llena, a lo largo del fin de semana. Prepárense de inmediato para inundaciones significativas en zonas bajas cercanas a la costa, incluidas carreteras anegadas y afectaciones a viviendas y negocios»

El organismo también alertó:

«Asimismo, las grandes olas rompientes seguirán generando fuertes corrientes de resaca, erosión de playas, cierres de carreteras y daños a la propiedad desde las Carolinas y el Atlántico medio hasta el sur de Nueva Inglaterra, hasta el lunes»

Uno de los puntos donde se evidenció el aumento del nivel del agua fue Atlantic City, Nueva Jersey. Durante la mañana, la ciudad registró una subida del nivel del mar similar a la experimentada durante la supertormenta Sandy de 2012.

⛈🇺🇸 Сalles inundadas y cientos de vuelos cancelados: potente tormenta nor'easter azota la costa este de EEUU Una potente tormenta nor'easter azota la costa este de EEUU con fuertes lluvias, vientos e inundaciones. Varios condados costeros están bajo estado de emergencia y el… pic.twitter.com/yCJupV1VHN — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) September 26, 2026

En Manhattan, medios locales reportaron que el agua alcanzó el paseo ubicado junto al río Hudson. Videos difundidos en redes sociales también mostraron los efectos del temporal.

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Nueva York recibió cientos de reportes

La situación generó emergencias en Nueva York. Las autoridades recibieron llamadas relacionadas con 640 árboles caídos o afectados.

Entre los hechos más graves se confirmó la muerte de un hombre de 56 años, trabajador de la agencia pública de vivienda, quien se encontraba en un estacionamiento de Brooklyn cuando fue alcanzado por la caída de un árbol.

Ante las condiciones previstas para la madrugada del domingo, el servicio de Emergencias de Nueva York recomendó a quienes residieran en sótanos trasladarse a niveles superiores. También pidió limitar los desplazamientos mientras continuaban las labores para retirar árboles y atender sectores inundados.

Más de 3.000 vuelos sufrieron afectaciones

El temporal también tuvo consecuencias en los aeropuertos. De acuerdo con FlightAware, durante el sábado se contabilizaron aproximadamente 2.700 vuelos retrasados y 400 cancelados en Estados Unidos.

El aeropuerto internacional Boston Logan registró la mayor afectación tanto en retrasos como en cancelaciones.

Para la noche del sábado, alrededor de 80.000 hogares del área noreste permanecían sin servicio de electricidad, según sitios especializados en el seguimiento de interrupciones del suministro. Cerca de 30.000 correspondían a la zona de Nueva York.

Las autoridades meteorológicas mantenían las advertencias por inundaciones costeras, oleaje y condiciones peligrosas durante el fin de semana, especialmente en áreas bajas y cercanas al litoral.