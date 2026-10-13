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Resumen: Los animales permanecen en condiciones críticas en la vereda El Pinar. Rescatistas y la comunidad buscan un hogar de paso o adoptantes que puedan acogerlos juntos.

Clamor en Copacabana: Piden rescate urgente para dos perros abandonados en una vivienda desocupada

Minuto30.com .- Una alerta por presunto abandono y maltrato animal se encendió en el municipio de Copacabana, al norte del Valle de Aburrá, luego de que vecinos del sector denunciaran el hallazgo de dos caninos dejados a su suerte en el interior de una propiedad deshabitada.

Situación de abandono en zona rural

De acuerdo con el reporte difundido a través de redes comunitarias, los dos animales se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad:

Ubicación: Vereda El Pinar, en la parte alta del municipio de Copacabana.

Estado de los caninos: Se trata de dos machos (hermanos) que presentan notorios signos de deterioro físico y desnutrición tras permanecer encerrados sin acceso garantizado a agua ni alimento.

Condición de adopción: La comunidad y los denunciantes solicitan prioritariamente que sean acogidos por la misma familia o rescatista, con el fin de evitar su separación.

Llamado a la solidaridad y canal de contacto

Vecinos y defensores de animales hicieron un llamado a la administración municipal, a la Policía Ambiental y a la ciudadanía en general para coordinar su extracción del predio y brindarles valoración veterinaria inmediata.

Las personas o fundaciones interesadas en apadrinarlos o brindarles un hogar pueden comunicarse con el ciudadano Mario González al teléfono 318 377 4680.