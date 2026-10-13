Clamor en Copacabana: Piden rescate urgente para dos perros abandonados en una vivienda desocupada

Resumen: Los animales permanecen en condiciones críticas en la vereda El Pinar. Rescatistas y la comunidad buscan un hogar de paso o adoptantes que puedan acogerlos juntos.
Minuto30.com .- Una alerta por presunto abandono y maltrato animal se encendió en el municipio de Copacabana, al norte del Valle de Aburrá, luego de que vecinos del sector denunciaran el hallazgo de dos caninos dejados a su suerte en el interior de una propiedad deshabitada.
Situación de abandono en zona rural
De acuerdo con el reporte difundido a través de redes comunitarias, los dos animales se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad:
Ubicación: Vereda El Pinar, en la parte alta del municipio de Copacabana.
Estado de los caninos: Se trata de dos machos (hermanos) que presentan notorios signos de deterioro físico y desnutrición tras permanecer encerrados sin acceso garantizado a agua ni alimento.
Condición de adopción: La comunidad y los denunciantes solicitan prioritariamente que sean acogidos por la misma familia o rescatista, con el fin de evitar su separación.
Llamado a la solidaridad y canal de contacto
Vecinos y defensores de animales hicieron un llamado a la administración municipal, a la Policía Ambiental y a la ciudadanía en general para coordinar su extracción del predio y brindarles valoración veterinaria inmediata.
Las personas o fundaciones interesadas en apadrinarlos o brindarles un hogar pueden comunicarse con el ciudadano Mario González al teléfono 318 377 4680.
💔🐶 ¡NO LOS DEJEMOS MORIR EN EL ABANDONO!
Dos hermanitos, ambos machos, fueron abandonados en una casa vacía en la vereda El Pinar, parte alta de Copacabana. Están en condiciones deplorables y necesitan ayuda urgente. 😭
Ellos no entienden por qué los dejaron solos. Solo necesitan comida, amor y una oportunidad para vivir dignamente. 🙏
❤️ Buscamos ayuda urgente, personas solidarias, rescatistas o una familia que quiera brindarles una nueva oportunidad de vida. donde puedan estar JUNTOS, sin separarlos.
📞 Don Mario González: 3183774680
¡Por favor, comparte! Ellos también sienten, sufren y merecen ser amados. 🐾💔
#DenunciasAntioquia
— Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) October 13, 2026
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