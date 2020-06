‘El Campeón de la Vida’ sin covid afronta nueva enfermedad

“El Campeón de la Vida“, el profe Montoya enfrenta una nueva enfermedad respiratoria.

Sin covid-19 pero con otra enfermedad respiratoria, el ex entrenador técnico Luis Fernando Montoya, deberá asumir un nuevo cuadro clínico.Según confirmó su esposa Adriana Herrera, los médicos de la Clínica Las América, de Medellín, le notificaron que padece una neumonía. Después de haber ingresado el lunes festivo, los galenos le hicieron varias pruebas para descartar cualquier indicio de la temida enfermedad al presentar dificultad respiratoria y síntomas relacionados con una infección urinaria. Con el nuevo parte, sus amigos y familia están más tranquilos pero expectantes por su pronta recuperación.

Miles de llamadas no se han hecho esperar como la ex jugadores, jugadores y técnicos como Francisco “Pacho” Maturana, quien de acuerdo a Alfonso Sosa, psicólogo que ha acompañado a Montoya desde el momento de lo sucedido “él siempre es referente en los momentos de adversidad” por lo que las llamadas le hacen bien a su estado de salud.