Una joven modelo y deportista reconocida en redes sociales denunció recientemente a un hombre que dice que la acosa sexualmente y hasta ya se ha acercado a ella en otras ciudades donde ha viajado para perseguirla.

De acuerdo a la denuncia de la joven: “Quiero compartir con ustedes una situación que estoy atravesando y que me hace temer por mi integridad, por mi vida y por cualquier que pueda pasarme. Hace meses un hombre me viene acosando”.

Asimismo, detalló que no conoce a este sujeto y que nunca han entablado conversaciones por ningún medio; “cuando he estado en otras ciudades, allá ha llegado y por eso estoy tomando todas las medidas legales pertinentes para acabar con esto (…) se ha acercado a mi encapuchado. Claramente una persona que tenga buenas intenciones no se acerca a uno solamente dejando ver sus ojos. Quiero dejar claro que no estoy sola y que estoy haciendo de todo para acabar con esta situación”.

La modelo también agregó en este video publicado en redes sociales que el hombre la ha amenazado diciéndole: “cuídese mucho”. Es de resaltar que en el video, la modelo publicó el nombre completo del presunto agresor y hasta dejó al descubierto imágenes del hombre, en donde habla obscenamente y le dice que la quiere para él.

“La última actuación del hombre fue acercarse a mi residencia haciéndose pasar por el paseador de mi mascota, venía cubierto la cara, así mismo en lugares donde me he hospedado se ha hecho pasar por mi hermano buscando poder ingresar, me envía videos y fotos cada hora por el único canal que tiene comunicación y es un correo público y llegan a la bandeja de spam”, detalló la joven.

Aquí los videos de la joven modelo y deportista denunciando que es acosada: