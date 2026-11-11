Red de Músicas de Medellín abre preinscripciones gratis para 2027 en 29 escuelas

Resumen: Hasta el 7 de diciembre están abiertas las preinscripciones para estudiar música gratis en 2027 en la Red de Músicas de Medellín. Pueden aplicar personas de 3 a 28 años.

La Alcaldía de Medellín abrió las preinscripciones para la Red de Músicas de Medellín, dirigidas a nuevos aspirantes y a participantes antiguos que quieran hacer parte de alguna de sus 29 escuelas de música en 2027. El proceso estará abierto hasta el lunes 7 de diciembre, según informó la Secretaría de Cultura Ciudadana.

Las escuelas están ubicadas en las comunas y los corregimientos de la ciudad. Con esta convocatoria, la administración local sigue ampliando las oportunidades de aprendizaje, creación y desarrollo artístico para niñas, niños y jóvenes de los territorios.

¿Quiénes pueden preinscribirse en la Red de Músicas?

Pueden participar las personas de entre 3 y 28 años interesadas en los procesos de formación musical y artística que se desarrollarán el próximo año. La preinscripción se hace en línea, en la página redmusicamedellin.org/preinscripciones-red.

La secretaria de Cultura Ciudadana, Verónica Suárez Restrepo, invitó a las familias a aprovechar el programa: “Ya se está acabando el año, pero no las oportunidades. Abrimos las preinscripciones para la Red de Músicas, para que todos esos niños y jóvenes talentosos, amantes de la música, puedan hacer parte de este proceso”.

La funcionaria recordó que el programa es gratuito y que se sostiene gracias al pago de impuestos de los ciudadanos: quienes lo deseen pueden aprender a tocar un instrumento sin costo.

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Cómo será la asignación de cupos

Las actividades de formación están previstas para los primeros meses de 2027. Mientras tanto, cada escuela revisará la disponibilidad de cupos y dará prioridad a la permanencia de los participantes antiguos. Después, se contactará a las nuevas familias que hayan hecho su preinscripción para avanzar en el proceso de vinculación.

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La asignación de nuevos cupos tendrá en cuenta el orden cronológico de las solicitudes y contemplará atención preferente en situaciones especiales, por ejemplo, la de una persona que se haya preinscrito en dos o más convocatorias anteriores y aún no haya sido seleccionada.

Para formalizar la inscripción, los aspirantes escogidos deberán presentar el certificado de afiliación a la EPS, la factura de servicios públicos del lugar de residencia, el documento de identidad y el consentimiento informado firmado para la toma y uso de fotografías.

Quienes ya hacen parte de la Red también celebraron la convocatoria. El participante Juan Sebastián Cuartas destacó el ambiente de trabajo en equipo: “Me gusta que trabajemos mucho en equipo y que tengamos una cooperación increíble en los proyectos que se realizan en toda la ciudad. Además, no solo aprendemos a tocar instrumentos, sino también a expresarnos con nuestro cuerpo y nuestra voz. Los invito a ser parte de las preinscripciones para 2027”.

Una Red que cumple 30 años y sigue creciendo

La convocatoria llega en la conmemoración de los 30 años de la Red de Músicas. Como hito de este aniversario, el Distrito amplió su cobertura a 29 escuelas, lo que fortalece su presencia en los territorios y abre nuevas posibilidades de formación, creación y participación para las comunidades.

En 2026 también abrió una nueva sede en el Parque Biblioteca Santo Domingo Savio, un espacio con procesos de aprendizaje en instrumentos que resaltan la riqueza de la música colombiana y latinoamericana.

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Además, la Red conformó el Ensamble Neurodiversidad, su agrupación integrada número 12, un paso que reafirma el compromiso con la inclusión y con la participación de personas diversas a través de la música.

Más información sobre la convocatoria está disponible en la página de la Alcaldía de Medellín, medellin.gov.co, y en las redes sociales de la Secretaría de Cultura Ciudadana, @cultura.med.