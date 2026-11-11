Resumen: Dos siniestros reducen la movilidad en Medellín este miércoles: uno en la Autopista Sur, a la altura del puente de la calle 30, y otro en la Autopista Norte, frente a la Secretaría de Movilidad. La entidad recomienda transitar con precaución y planear el viaje con más tiempo.

Siniestros en las autopistas Sur y Norte complican la movilidad en Medellín esta mañana

Dos siniestros viales tienen reducida la movilidad en Medellín en la mañana de este miércoles 11 de noviembre: uno en la Autopista Sur, a la altura del puente de la calle 30, y otro en la Autopista Norte, frente a la sede de la Secretaría de Movilidad.

Foto: Movilidad Medellín

Autopista Sur, a la altura del puente de la calle 30

La Secretaría de Movilidad de Medellín informó hacia las 7:22 a. m. que se presenta movilidad reducida en la Autopista Sur, a la altura del puente de la calle 30, en la calzada occidental, debido a un siniestro sobre la vía. La entidad no ha detallado cuántos vehículos están involucrados ni si hay personas lesionadas.

Autopista Norte, frente a la Secretaría de Movilidad

Dos minutos después, a las 7:24 a. m., la Secretaría reportó movilidad reducida en la Autopista Norte, en sentido norte-sur, a la altura de su sede, también por un siniestro sobre la vía.

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En una actualización publicada hacia las 7:29 a. m., la entidad indicó que en sentido norte-sur hay carga vehicular y que el siniestro, reportado frente a la Secretaría de Movilidad, está en atención. En sentido sur-norte también hay carga vehicular, pero la circulación no registra novedades por el momento.

Recomendaciones

Ante estos dos puntos de la red vial, la Secretaría de Movilidad recomendó transitar con precaución. Quienes se desplazan por el norte y el sur del Valle de Aburrá en esta hora pico pueden planear el trayecto con más tiempo y revisar rutas alternas, pues los reportes corresponden a las 7:22 a. m. y las 7:29 a. m. y la situación puede cambiar.

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