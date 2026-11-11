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    • Siniestros en las autopistas Sur y Norte complican la movilidad en Medellín esta mañana

    Dos siniestros reducen la movilidad en Medellín: uno en la Autopista Sur, en el puente de la calle 30, y otro en la Autopista Norte, frente a la Secretaría.

    Publicado por: SoloDuque

    Siniestros en las autopistas Sur y Norte complican la movilidad en Medellín esta mañana
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    Siniestros en las autopistas Sur y Norte complican la movilidad en Medellín esta mañana

    Resumen: Dos siniestros reducen la movilidad en Medellín este miércoles: uno en la Autopista Sur, a la altura del puente de la calle 30, y otro en la Autopista Norte, frente a la Secretaría de Movilidad. La entidad recomienda transitar con precaución y planear el viaje con más tiempo.

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    Dos siniestros viales tienen reducida la movilidad en Medellín en la mañana de este miércoles 11 de noviembre: uno en la Autopista Sur, a la altura del puente de la calle 30, y otro en la Autopista Norte, frente a la sede de la Secretaría de Movilidad.

    Congestión vehicular bajo un puente en Medellín

    Foto: Movilidad Medellín

    Autopista Sur, a la altura del puente de la calle 30

    La Secretaría de Movilidad de Medellín informó hacia las 7:22 a. m. que se presenta movilidad reducida en la Autopista Sur, a la altura del puente de la calle 30, en la calzada occidental, debido a un siniestro sobre la vía. La entidad no ha detallado cuántos vehículos están involucrados ni si hay personas lesionadas.

    Autopista Norte, frente a la Secretaría de Movilidad

    Dos minutos después, a las 7:24 a. m., la Secretaría reportó movilidad reducida en la Autopista Norte, en sentido norte-sur, a la altura de su sede, también por un siniestro sobre la vía.

    Seguir canal en WhatsAppMedellín Ciudad

    En una actualización publicada hacia las 7:29 a. m., la entidad indicó que en sentido norte-sur hay carga vehicular y que el siniestro, reportado frente a la Secretaría de Movilidad, está en atención. En sentido sur-norte también hay carga vehicular, pero la circulación no registra novedades por el momento.

    Recomendaciones

    Ante estos dos puntos de la red vial, la Secretaría de Movilidad recomendó transitar con precaución. Quienes se desplazan por el norte y el sur del Valle de Aburrá en esta hora pico pueden planear el trayecto con más tiempo y revisar rutas alternas, pues los reportes corresponden a las 7:22 a. m. y las 7:29 a. m. y la situación puede cambiar.

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    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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