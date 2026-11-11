Alias Tom en el tarimazo de Petro en La Alpujarra. Foto de archivo: Redes Sociales.

Resumen: Alias Tom salió de La Picota el martes 10 de noviembre, después de que se hiciera efectiva su libertad condicional. Deberá cumplir un periodo de prueba de diez meses. La excarcelación reactivó las solicitudes de vigilancia en Medellín. La foto de archivo corresponde a su presencia en el tarimazo de Petro, no a su salida de prisión.

Alias Tom ya salió de La Picota: el exjefe de La Oficina estará a prueba durante diez meses

Alias Tom ya está fuera de la cárcel. Juan Carlos Mesa Vallejo, antiguo cabecilla de La Oficina y fundador de Los Chatas, salió de La Picota, en Bogotá, el martes 10 de noviembre, después de que se hiciera efectiva la libertad condicional que le había sido concedida días atrás. La excarcelación abre una nueva etapa judicial para uno de los nombres más conocidos del crimen organizado en el Valle de Aburrá.

Según la información publicada por Infobae, en una nota del periodista Johan Manuel Largo, Mesa Vallejo recibió el beneficio tras cumplir el 93,7 % de su condena. El medio señaló que fuentes del Inpec confirmaron a El Tiempo su salida del establecimiento penitenciario durante la tarde del martes. El exjefe criminal deberá cumplir un periodo de prueba de diez meses.

La novedad es la salida efectiva del penal, pues la decisión que le abrió la puerta a ese beneficio ya se conocía desde la semana anterior. En ese momento, tanto el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, como el concejal Andrés Tobón habían expresado preocupación por el regreso a las calles del hombre que durante años fue señalado como uno de los dirigentes de La Oficina.

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Diez meses de prueba tras salir de La Picota

La libertad condicional no equivale a que desaparezcan las obligaciones impuestas por la justicia. De acuerdo con el reporte de Infobae, durante los diez meses del periodo de prueba Mesa Vallejo deberá atender las condiciones fijadas por la autoridad judicial para conservar el beneficio. Un incumplimiento puede dar lugar a su revocatoria.

Ese es el punto sobre el que ahora se concentran las alertas en Medellín. Una cosa fue la concesión de la medida, anunciada días atrás, y otra su materialización con la salida de La Picota. Con la excarcelación ya ejecutada, las peticiones de seguimiento volvieron a ocupar el debate público en la ciudad y en el área metropolitana.

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Semana informó que Tobón se pronunció este martes, luego de conocerse que alias Tom había recuperado la libertad. El concejal pidió a las autoridades de policía y judiciales no perderlo de vista y mantener una vigilancia rigurosa para evitar que vuelva a cometer hechos delincuenciales. También solicitó apoyo de la comunidad internacional.

La advertencia que ya había hecho Fico

El alcalde Federico Gutiérrez había reaccionado antes de la excarcelación. «Si se le ocurre seguir delinquiendo, pues le va a ir muy mal y aquí también estamos preparados», fue el mensaje que envió al antiguo cabecilla, al tiempo que pidió a los organismos de seguridad e inteligencia vigilar sus movimientos.

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Mesa Vallejo fue capturado en diciembre de 2017 en una finca de El Peñol, en el oriente antioqueño, mientras celebraba su cumpleaños. Su nombre quedó asociado a Los Chatas y a La Oficina, estructuras con influencia en Bello y otros municipios del Valle de Aburrá. Años después de aquella captura, su situación judicial vuelve a generar atención por el alcance que llegó a tener en esas organizaciones.

El antecedente del tarimazo de Petro

Durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, alias Tom participó como vocero de estructuras delincuenciales en los acercamientos de paz urbana adelantados desde la cárcel de Itagüí. En 2025 estuvo en el acto público de La Alpujarra, en Medellín, junto a otros cabecillas, un episodio que desató polémica nacional.

La imagen de archivo que acompaña esta nota corresponde a ese acto, conocido como el tarimazo de Petro, y no a su salida de La Picota. Ahora, con la libertad condicional hecha efectiva, la atención está puesta en el cumplimiento del periodo de prueba y en las solicitudes de vigilancia formuladas desde Medellín.