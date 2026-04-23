¡30 años sonando fuerte! Red de Músicas celebra con conciertos gratis 

Resumen: Medellín celebra los 30 años de la Red de Músicas con conciertos gratuitos mensuales. Conozca fechas, lugares y detalles del evento.

La ciudad de Medellín da inicio a una nueva temporada de conciertos para conmemorar los 30 años de la Red de Músicas, un programa que ha marcado la formación artística de cientos de jóvenes en la capital antioqueña.

Esta agenda cultural, denominada ‘Tejiendo Trayectorias’, abre su programación con presentaciones mensuales de acceso gratuito, previa inscripción. Consulte más aquí.

El primer encuentro de estos conciertos se realizará el lunes 27 de abril a las 7:00 p.m. en el teatro de la Universidad de Medellín. En esta ocasión, el evento contará con la participación del Semillero y la Orquesta de Tango, junto a la Orquesta Sinfónica EAFIT, en una presentación que busca resaltar la trayectoria y el impacto social del programa.

De acuerdo con la alcaldía, este ciclo se desarrollará el último lunes de cada mes y hace parte de una estrategia que combina lo artístico con lo pedagógico.

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La Red de Músicas, creada en 1996, ha sido un espacio de formación para niñas, niños y jóvenes en distintas comunas y corregimientos, promoviendo procesos culturales que trascienden generaciones.

El evento inaugural también reunirá a músicos activos y egresados de la Escuela de Tango, lo que refleja la continuidad del proceso formativo y el retorno de antiguos participantes como docentes. Este componente busca evidenciar el alcance del programa en la construcción de proyectos de vida a través del arte.

Actualmente, la Red de Músicas cuenta con 11 agrupaciones integradas y proyecta la creación de una nueva, enfocada en la participación de personas neurodiversas. Los ensayos y procesos formativos se desarrollan en distintos espacios culturales de la ciudad, consolidando una oferta que continúa expandiéndose.

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