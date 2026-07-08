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Resumen: La Red de Músicas de Medellín abrirá su escuela número 29 en Santo Domingo Savio. Más de 120 estudiantes podrán acceder gratuitamente a formación artística.

Red de Músicas de Medellín sigue creciendo: abrirá una nueva escuela gratuita en Santo Domingo Savio

La Red de Músicas de Medellín ampliará su oferta de formación artística con la apertura de una nueva escuela en el Parque Biblioteca Santo Domingo Savio, un espacio que beneficiará a más de 120 estudiantes de la comuna Popular y fortalecerá el acceso gratuito a la cultura en la ciudad.

La nueva sede, que será la escuela número 29 de la Red de Músicas de Medellín, llevará por nombre Músicas Cantadas Rurales y Urbanas y funcionará en el quinto piso de la Caja 2 del renovado Parque Biblioteca Santo Domingo Savio.

Su propuesta pedagógica estará enfocada en reconocer la voz como el primer instrumento de expresión, identidad y memoria, al tiempo que promoverá el diálogo entre las tradiciones musicales rurales y urbanas.

El secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo, destacó que este proyecto hace parte del fortalecimiento de la oferta cultural impulsada por la administración distrital.

«Más de 120 estudiantes podrán acceder de manera gratuita a procesos de formación artística que fortalecen sus talentos y amplían sus oportunidades», señaló el funcionario.

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La escuela ofrecerá formación en instrumentos de cuerdas pulsadas como guitarra, tiple, requinto, bandola y cuatro, fundamentales en la interpretación de la música colombiana y latinoamericana.

Además de aprender a interpretar estos instrumentos, los participantes podrán desarrollar procesos de creación colectiva y explorar repertorios tradicionales y contemporáneos.

Las personas interesadas en hacer parte de esta nueva sede deberán realizar una preinscripción a través del portal oficial de la Red de Músicas. La convocatoria ya se encuentra abierta y los cupos son limitados.

Con esta nueva escuela, la Red de Músicas continúa ampliando su cobertura después de tres décadas de trabajo, consolidándose como uno de los principales programas de formación artística de Medellín.

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