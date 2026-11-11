Dos novedades en la Paralela esta madrugada: ármese de paciencia para el taco

Resumen: Dos novedades viales reducen la movilidad en la Avenida Paralela de Medellín, en sentido norte-sur: un siniestro a la altura de la calle 103 y un vehículo varado cerca de la estación Acevedo. La Secretaría de Movilidad recomienda transitar con precaución y planear el viaje con más tiempo.

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Dos novedades viales tienen reducida la movilidad en la Avenida Paralela de Medellín, en sentido norte-sur, en la mañana de este miércoles 11 de noviembre: un siniestro a la altura de la calle 103 y un vehículo varado cerca de la estación Acevedo.

Siniestro a la altura de la calle 103

La Secretaría de Movilidad de Medellín reportó hacia las 6:24 a. m. movilidad reducida en la Avenida Paralela, en sentido norte-sur, a la altura de la calle 103, debido a un siniestro sobre la vía. La entidad no ha detallado cuántos vehículos están involucrados ni si hay personas lesionadas.

En la imagen de la cámara de monitoreo ubicada en la carrera 63A con calle 103, captada a las 6:23 a. m., se observa un tractocamión de color azul frente a un carro gris plateado, mientras una motocicleta avanza por el costado de la calzada. Por ahora no se conocen más detalles de lo ocurrido.

Este punto de la Paralela es usado a diario por quienes se desplazan entre el norte de la ciudad y el centro del Valle de Aburrá, por lo que el tránsito por el sector se hace lento en plena hora de mayor movimiento.

Vehículo varado cerca de la estación Acevedo

La entidad también había reportado, hacia las 5:34 a. m., movilidad reducida en la misma avenida y en el mismo sentido, a la altura de la estación Acevedo del Metro, debido a un vehículo varado sobre la vía. Hasta el momento de esta publicación no se había informado que el tránsito se hubiera normalizado en ese punto.

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Con las dos novedades sobre el mismo corredor, quienes transitan por la Paralela en dirección norte-sur pueden encontrar tiempos de viaje más largos de lo habitual en varios tramos de la vía.

Recomendaciones para los conductores

En ambos reportes, la Secretaría de Movilidad recomienda transitar con precaución, moderar la velocidad al acercarse a los sectores afectados y atender las indicaciones de los agentes de tránsito. Si su recorrido habitual pasa por la Paralela, lo mejor es planear el viaje con más tiempo o tomar rutas alternas, y estar atento a los reportes oficiales de la entidad, que actualiza la situación de las vías en tiempo real.

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