Foto: Redes Sociales

Resumen: El Metro de Medellín extenderá su horario hasta la 1:30 a.m. tras el concierto inaugural de Juanes en DAVIarena, el 14 de noviembre. El ingreso será únicamente por Itagüí y la Línea A tendrá paradas en La Estrella, Poblado, Exposiciones, Caribe, Bello y Niquía.

¡Anímate pues! Metro de Medellín irá hasta la 1:30 a.m. el día del concierto de Juanes en DAVIarena

El Metro de Medellín extenderá su horario hasta la 1:30 a.m. para facilitar el regreso de los asistentes al concierto de Juanes, que inaugurará DAVIarena el sábado 14 de noviembre. El anuncio incluye condiciones específicas de ingreso y de paradas que conviene revisar antes de salir hacia el escenario del sur del Valle de Aburrá.

La organización del concierto divulgó la información en redes sociales y presentó al Metro como el transporte oficial del recinto. «Pensando en que tengas un regreso cómodo y seguro, tendremos extensión de horario por nuestra inauguración este 14 de noviembre», señaló la organización, que invitó al público a planificar el retorno con anticipación.

El único ingreso será por la estación Itagüí

La primera condición es que el ingreso al sistema durante la operación especial será únicamente por la estación Itagüí. No se trata, por tanto, de una ampliación con acceso desde todas las estaciones. Quienes salgan del concierto deberán dirigirse a ese punto para utilizar el servicio anunciado.

La segunda condición se refiere al recorrido: la Línea A será la única habilitada para el retorno de usuarios, con paradas en La Estrella, Poblado, Exposiciones, Caribe, Bello y Niquía. Estas son las estaciones que aparecen expresamente en la gráfica compartida por el organizador; el anuncio no extiende ese listado a otras estaciones ni a las demás líneas.

El horario de la 1:30 a.m. corresponde a la prolongación de la jornada del concierto, es decir, al regreso durante la madrugada posterior a la presentación del sábado. Para quienes necesiten continuar hacia un destino diferente, será importante organizar el último tramo desde una de las paradas señaladas y no dar por hecho que encontrarán conexiones con toda la red.

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Juanes abrirá el nuevo escenario de Sabaneta

La extensión se anuncia con motivo de la apertura de DAVIarena, que tendrá a Juanes como protagonista de su concierto inaugural. La presentación forma parte de Juanes World Tour 2026 y está programada para las 8:00 p.m., según la información de boletería reseñada por Teleantioquia.

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El recinto está ubicado en la Carrera 49 # 52 Sur-200, en Sabaneta, junto a la Etapa 1 del Centro Comercial Mayorca. De acuerdo con la información logística publicada por el canal regional, la estación Itagüí está a unos 500 metros del escenario, una distancia peatonal estimada entre cinco y ocho minutos.

Otro dato que deben tener presente los asistentes es que, para la jornada inaugural, no habrá parqueadero habilitado para el público. Por esa razón, la recomendación de los organizadores es utilizar transporte masivo y prever el desplazamiento hacia el sur del Valle de Aburrá con tiempo suficiente.

La información logística reseñada por Teleantioquia también contempla accesos peatonales por la Carrera 49, la Calle 57 Sur Oriente y la Calle 57 Sur Occidente. Para el transporte individual y las plataformas se anunciaron zonas de acopio y descenso en sectores de Las Vegas, la Regional y la Calle 60 Sur.

Planee tanto la llegada como el regreso

Entre las recomendaciones divulgadas para el evento están descargar previamente la boleta digital en el celular y llevar el documento de identidad original. Tener esos elementos listos puede evitar contratiempos en los filtros de acceso, especialmente cuando muchas personas llegan al mismo tiempo al recinto.

Para la salida, la clave es conservar el listado de paradas de la operación especial y acordar de antemano cómo completar el recorrido a casa. El anuncio de DAVIarena ofrece una alternativa de transporte después del show, pero su alcance está delimitado: ingreso por Itagüí, únicamente Línea A y las seis paradas indicadas.

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Gráficas: Redes Sociales