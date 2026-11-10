Primera Dama viajará a Lima para el recibimiento del papa León XIV; costea el viaje con recursos propios

Resumen: La Cancillería informó que Ana Lucía Pineda viajará a Lima para acompañar el recibimiento del papa León XIV el 11 de noviembre en el Palacio de Gobierno. Según el comunicado, la invitación fue extendida por la presidenta Keiko Fujimori y el desplazamiento será financiado con recursos propios de la Primera Dama, sin comprometer el presupuesto del Estado colombiano.

La Cancillería de Colombia confirmó este martes 10 de noviembre, a través de un comunicado de prensa, que la Primera Dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, viajará a la ciudad de Lima, Perú, para acompañar la ceremonia de recibimiento de Su Santidad el papa León XIV, que se realizará este miércoles 11 de noviembre en el Palacio de Gobierno de ese país.

Según el comunicado, el desplazamiento de la Primera Dama obedece a la aceptación de una «distinguida invitación» extendida por la presidenta de la República del Perú, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, en el marco de una convocatoria dirigida a los jefes de Estado de América Latina.

«Es importante precisar que este desplazamiento se realizará con recursos propios de la Primera Dama, por lo que no representará erogación alguna ni comprometerá recursos del presupuesto del Estado colombiano», señaló la Cancillería en el comunicado, publicado en sus canales oficiales.

El ministerio de Relaciones Exteriores agregó que la participación de la Primera Dama «constituye una oportunidad propicia para fortalecer los lazos de amistad, fraternidad y acercamiento entre los pueblos de América Latina, en un escenario de especial significado espiritual y diplomático».

Así será la visita del papa León XIV al Perú

De acuerdo con la agenda oficial de la visita apostólica, el Santo Padre llegará a Lima este miércoles 11 de noviembre cerca de las 5:30 p. m., cuando será recibido en la Base Aérea del Callao. Posteriormente participará en la ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno y sostendrá un encuentro con la presidenta Keiko Fujimori, antes de reunirse con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático acreditado en el Gran Teatro Nacional.

La gira del papa León XIV por territorio peruano se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre e incluye actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, con misas multitudinarias, encuentros con obispos, religiosos, jóvenes y representantes de los pueblos amazónicos. El pontífice regresará a Roma el próximo lunes.

Keiko Fujimori asumió la Presidencia del Perú el pasado 28 de julio, tras ganar las elecciones de 2026, y será la anfitriona de la primera visita del papa León XIV a su país, una gira que también lo llevó por otras naciones de Suramérica. La ceremonia de recibimiento en Palacio de Gobierno, a la que asistirá la Primera Dama colombiana, es uno de los actos protocolarios centrales de la agenda del pontífice en la región.

¿Quién es Ana Lucía Pineda?

Ana Lucía Pineda Aruachán nació en Montería, Córdoba, el 8 de octubre de 1987. Es administradora de empresas de la Pontificia Universidad Javeriana y está casada desde 2008 con el presidente Abelardo de la Espriella, con quien tiene cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca.

Desde la llegada de su esposo a la Presidencia, el pasado 7 de agosto, la Primera Dama ha dicho que quiere ejercer su cargo como una «gestora social», con banderas centradas en la niñez, las mujeres y los adultos mayores. Tras el terremoto del 10 de agosto, el Gobierno anunció que lideraría la campaña de donaciones «Colombia, un solo corazón».

El énfasis del comunicado en los «recursos propios» no es menor: en octubre pasado la Primera Dama respondió a las críticas por un viaje a París asegurando que lo había pagado con su propio dinero, una polémica que ocupó varios días de debate en el país.

Lea también: ¡Todo listo en Perú! Presentan y bendicen el papamóvil que trasladará al papa León XIV

También te puede interesar: La primera dama responde a las críticas por su viaje a París: «¡Lo pagué con mi plata!»

También te puede interesar: ¡Primera gira sudamericana del papa León XIV! El Vaticano confirma que estará en tres países del cono sur

Comunicado de la Cancillería