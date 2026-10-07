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Resumen: La primera dama Ana Lucía Pineda respondió a las críticas generadas por su polémico viaje a París junto a artesanos para la Semana de la Moda.

La primera dama responde a las críticas por su viaje a París: ‘¡Lo pagué con mi plata!’

El reciente desplazamiento de la primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda, hacia la capital francesa con motivo de la Semana de la Moda desató una ola de cuestionamientos y reparos políticos, especialmente desde sectores del Pacto Histórico.

La comitiva, integrada por artesanos y gestoras sociales regionales como la representante del Valle del Cauca, viajó para promover el proyecto Territorios Vivos; sin embargo, el origen de los recursos utilizados para financiar este viaje generó inmediata controversia institucional.

Ante los señalamientos públicos y un derecho de petición radicado por el senador Alejandro Ocampo ante el Departamento Administrativo de la Presidencia para indagar sobre los gastos, Pineda decidió salir al paso a través de sus redes sociales.

En una publicación oficial replicada en la plataforma Instagram, la esposa del mandatario Abelardo De La Espriella defendió su derecho a realizar el viaje argumentando que sufragó todos los costos de manera personal: «Pagué todo con recursos propios. Puedo ir a París y a donde quiera en el mundo con mi plata».

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El itinerario contó con el respaldo de diversos patrocinadores del sector privado, incluyendo firmas jurídicas y entidades financieras vinculadas al círculo cercano del presidente Abelardo De La Espriella.

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