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Resumen: De acuerdo con el portavoz oficial de la Santa Sede, el papa León XIV concretará esta visita tras aceptar formalmente las invitaciones extendidas de manera conjunta por los jefes de Estado

¡Primera gira sudamericana del papa León XIV! El Vaticano confirma que estará en tres países del cono sur

Minuto30.com .- La Santa Sede anunció oficialmente este miércoles 5 de agosto que el papa León XIV realizará su primer viaje apostólico a América del Sur. La gira, programada para el próximo mes de noviembre, abarcará tres países y múltiples ciudades del continente, marcando un hito en la agenda internacional del Sumo Pontífice.

Cronograma del viaje apostólico

El recorrido oficial se desarrollará de manera continua entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026. Durante estos once días, Su Santidad cumplirá una agenda estratégica estructurada de la siguiente manera:

Uruguay (6 al 8 de noviembre): La gira suramericana iniciará en territorio uruguayo, con eventos y paradas confirmadas en las ciudades de Montevideo, Paysandú y Florida.

Argentina (8 al 11 de noviembre): Posteriormente, el Santo Padre se trasladará al país vecino, donde su itinerario incluirá visitas a Buenos Aires, Córdoba y la ciudad de Luján, epicentro de gran devoción católica.

Perú (11 al 17 de noviembre): El viaje culminará con un extenso recorrido en territorio peruano, el cual abarcará la capital, Lima, así como las ciudades de Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

Detalles del anuncio oficial

La confirmación de la gira fue entregada directamente por Matteo Bruni, director de la Sala de Prensa del Vaticano.

De acuerdo con el portavoz oficial de la Santa Sede, el papa León XIV concretará esta visita tras aceptar formalmente las invitaciones extendidas de manera conjunta por los jefes de Estado y las respectivas autoridades eclesiásticas de las tres naciones sudamericanas.

Se espera que en las próximas semanas el Vaticano publique el cronograma exacto de misas, encuentros políticos y reuniones con las comunidades locales en cada una de las ciudades designadas.