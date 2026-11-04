¡Todo listo en Perú! Presentan y bendicen el papamóvil que trasladará al papa León XIV

Resumen: Este miércoles presentaron y bendijeron en la Nunciatura de Lima el papamóvil que trasladará al papa León XIV en Perú: una camioneta Chevrolet adaptada, donada por General Motors. La visita del pontífice inicia el 11 de noviembre.

Minuto30.com .- A una semana de la esperada llegada del papa León XIV a Perú, este miércoles fue presentado oficialmente y bendecido el papamóvil que trasladará al Sumo Pontífice durante su recorrido por el país sudamericano, en una ceremonia realizada en la sede de la Nunciatura Apostólica, en el distrito limeño de Jesús María.

El vehículo, una camioneta todoterreno de la marca Chevrolet que pesa aproximadamente tres toneladas, fue acondicionado especialmente para los desplazamientos del Santo Padre y luce los símbolos del Vaticano: las banderas blanca y amarilla de la Santa Sede y el escudo pontificio.

Una ceremonia con bendición incluida

La presentación contó con la participación de representantes de la Nunciatura Apostólica, de la Conferencia Episcopal Peruana y de General Motors, la empresa encargada del acondicionamiento del vehículo. También asistieron el embajador Eric Anderson, viceministro de Relaciones Exteriores, y el ministro de Transportes, José Angello Tangherlini.

La bendición estuvo a cargo del cardenal Pedro Barreto, arzobispo emérito de Huancayo, quien inició el acto religioso con el rezo del Padre Nuestro y la lectura de un pasaje del Evangelio según San Juan. «Que el Señor bendiga este vehículo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén», pronunció el purpurado, antes de rociar el papamóvil con agua bendita.

Durante su intervención, monseñor Paolo Rocco, nuncio apostólico en Perú, destacó que el papamóvil permitirá que miles de fieles puedan ver de cerca al pontífice durante sus recorridos. «Se trata de un instrumento valioso que contribuye a difundir la buena noticia del Evangelio», señaló.

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader, aseguró que el papamóvil constituye «un signo de la Iglesia que sale al encuentro de los fieles» y sostuvo que es mucho más que un medio de transporte, pues permitirá al Santo Padre acercarse a los ciudadanos y brindarles su bendición mientras recorre las calles.

General Motors donó dos vehículos

En la ceremonia se dio a conocer que General Motors donó dos vehículos idénticos que acompañarán los desplazamientos del papa León XIV durante su visita. Ambos papamóviles llegaron a Lima el fin de semana pasado procedentes de Brasil.

El modelo base es una camioneta Chevrolet S10 a la que se le hicieron varias modificaciones en la carrocería: se eliminó la segunda fila de asientos, lo que permitió ampliar el espacio posterior, desde donde el pontífice saludará a los fieles, a la vista de todos.

Diego Novoa, country manager de General Motors Perú, señaló que la entrega del papamóvil representa un compromiso colectivo para que millones de peruanos puedan encontrarse de manera segura con el Santo Padre, y manifestó su deseo de que el vehículo sea una herramienta que contribuya a acercar al Papa a la población.

Monseñor García Camader también tuvo palabras de gratitud para la compañía: «Agradecemos profundamente a quienes hacen posible cada momento de esta visita, de manera especial a General Motors por la generosa donación de estos vehículos, expresión concreta de colaboración con un acontecimiento de extraordinario significado espiritual y humano para nuestro pueblo en el Perú».

«Que estos papamóviles recorran nuestros caminos llevando al sucesor de Pedro y con él un mensaje de fe, unidad y esperanza», añadió el jerarca.

Una visita muy esperada

El papa León XIV llegará a Perú el próximo 11 de noviembre, en la última etapa de su primera gira por América del Sur, que también lo llevará por Uruguay y Argentina. Según el itinerario oficial del Vaticano, su recorrido por territorio peruano se extenderá hasta el 17 de noviembre e incluirá las ciudades de Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

La visita tiene un significado especial para los peruanos, pues el pontífice, nacido en Chicago, Estados Unidos, vivió durante años en ese país, donde sirvió como misionero y como obispo de Chiclayo antes de ser llamado a Roma. Perú será, además, la nación donde más tiempo permanecerá dentro de la gira.

«El papa León viene a confirmar a cada uno de nosotros la fe, a fortalecer la unidad en la Iglesia y a anunciar una paz desarmada y desarmante fundada en la verdad, la justicia y la fraternidad», expresó monseñor García Camader durante la ceremonia de este miércoles.

Los preparativos en Perú avanzan a toda marcha mientras miles de fieles esperan la llegada del Santo Padre, que cumplirá una agenda de encuentros pastorales, misas y actos oficiales en medio de una gran expectativa en todo el país.

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