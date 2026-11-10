Fotos: Captura de video

Resumen: Un usuario denunció en X que un perrito viajó metido en una canasta en el maletero de un bus de Cootranshuila durante un viaje de más de 10 horas entre Pitalito, Huila, y Bogotá. El video se volvió viral y reabrió el debate sobre el transporte de mascotas en el país.

¡Indignante! Perrito viajó metido en una canasta en el maletero de un bus por más de 10 horas

Un nuevo caso de presunto maltrato animal indigna a los colombianos en redes sociales. Esta vez, la denuncia apunta contra la empresa de transporte intermunicipal Cootranshuila, luego de que un pasajero registrara en video que un perrito viajaría metido en una canasta, a modo de guacal improvisado, en el maletero de un bus que cubría la ruta entre Pitalito, Huila, y Bogotá.

El recorrido entre el sur del Huila y la capital del país supera las diez horas de duración, por lo que el denunciante cuestionó duramente que el animal tuviera que soportar todo el trayecto en el compartimento destinado al equipaje: un espacio cerrado, junto a maletas, cajas y paquetes, y sin las condiciones adecuadas para un ser vivo.

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La denuncia fue hecha por el usuario Andrés Cruz en su cuenta de X, quien compartió las imágenes del maletero del bus. En ellas se alcanza a ver al perrito dentro de una canasta azul, ubicada encima de otras canastas y rodeada de equipaje, justo en el compartimento inferior del vehículo.

«Me aterra la idea de que el perro ya está llorando sin haber arrancado»

En su publicación, Cruz relató que se dirigía a Bogotá desde Pitalito y aseguró que el animal ya mostraba señales de angustia antes de que el bus iniciara el recorrido: “Me aterra la idea de que el perro ya está llorando sin haber arrancado y que viaje en el maletero en un guacal improvisado”, escribió, visiblemente molesto.

El usuario cuestionó directamente a la empresa por permitir que un animal de compañía sea transportado como si fuera una pieza más del equipaje, en un viaje de más de diez horas por carretera.

Señores @Cootranshuila , ¿cómo es posible que permitan esto? ES UN VIAJE DE MÁS DE 10 HORAS!!! Me dirijo a Bogotá desde Pitalito Huila. Me aterra la idea de que el perro ya está llorando sin haber arrancado y que viaje en el maletero en un guacal improvisado 😡 https://t.co/Gduz49S4aN — Andrés Cruz (@andres_cruz01) November 10, 2026

El trino, publicado este lunes 10 de noviembre, se volvió viral en cuestión de horas y desató una ola de comentarios de ciudadanos que exigieron a Cootranshuila responder por lo sucedido y revisar sus protocolos para el transporte de animales de compañía en sus vehículos.

¿Qué dice la ley sobre el trato a los animales en Colombia?

En el país, la Ley 1774 de 2016 reconoce a los animales como seres sintientes, es decir, que sienten dolor, miedo y estrés, por lo que deben recibir protección contra el sufrimiento. A esto se suma el estatuto nacional de protección de los animales, que sanciona los actos de crueldad y maltrato, ya sean físicos o por negligencia.

Por eso, para miles de usuarios en redes, dejar a un perrito encerrado en una canasta dentro del maletero durante un viaje tan largo no solo es una mala práctica de servicio, sino una posible falta frente a las normas de bienestar animal, además de un riesgo para la vida del animal por el calor, la falta de aire y el estrés del movimiento del vehículo.

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Exigen garantías para las mascotas que viajan en bus

El caso reabrió el debate sobre las condiciones en las que viajan las mascotas en el transporte intermunicipal en Colombia. Varios pasajeros señalaron que muchas empresas no tienen protocolos claros o dejan la decisión al conductor del vehículo, lo que termina en situaciones como la denunciada.

Otros usuarios recordaron que existen alternativas, como guacales adecuados en la cabina o servicios especiales para mascotas, y pidieron a las empresas informar con claridad sus políticas antes de vender los tiquetes.

Por ahora, los usuarios esperan un pronunciamiento oficial de Cootranshuila sobre lo ocurrido y una revisión de las condiciones en las que son transportados los animales de compañía en sus buses, para que un viaje de más de diez horas no se convierta en un calvario para los peludos que acompañan a sus familias.