¡Volvió a su casa! Richard Ríos fue recibido con los brazos abiertos en Palmeiras

Resumen: El volante colombiano Richard Ríos visitó el centro de excelencia de Palmeiras, en São Paulo, para adelantar parte de su recuperación de la lesión en el tobillo izquierdo, y el club brasileño lo recibió con un emotivo mensaje.

Richard Ríos volvió a su casa. El volante antioqueño visitó este martes el centro de excelencia del Palmeiras, en São Paulo, para adelantar parte del tratamiento de la lesión que sufrió en el tobillo izquierdo jugando con el Al Ittihad de Arabia Saudita, en un reencuentro que el club brasileño celebró con un emotivo mensaje en sus redes sociales. Foto: Redes Sociales.

«Presença ilustre na Academia de Futebol! Richard Ríos esteve em nosso centro de excelência para realizar parte do seu tratamento. Seja sempre bem-vindo, Ritcha!» (Presencia ilustre en la Academia de Fútbol: Richard Ríos estuvo en nuestro centro de excelencia para realizar parte de su tratamiento. ¡Siempre serás bienvenido, Ritcha!), escribió el Palmeiras en su cuenta oficial de Instagram, junto a una fotografía del colombiano sonriendo en el camerino del club.

La respuesta del jugador no se hizo esperar. «Família», comentó Ríos en la misma publicación, una sola palabra que resume el vínculo que construyó con la institución en la que militó entre 2023 y 2025 y desde la que dio el salto a la Selección Colombia y al fútbol de Europa.

¿Por qué Richard Ríos está de vuelta en Palmeiras?

El antioqueño, de 26 años y nacido en Vegachí, sufrió un esguince grado 2 en el tobillo izquierdo, con lesión de la sindesmosis tibiofibular, el pasado 30 de octubre durante el partido entre Al Ittihad y Abha, por la fecha 12 de la liga de Arabia Saudita, que terminó empatado 1-1. Un rival cayó con todo su peso sobre la pierna izquierda del colombiano en una pelota dividida, y aunque intentó seguir en cancha, tuvo que ser sustituido a los pocos minutos. Horas después, un video que circuló en redes lo mostró abandonando el estadio en muletas.

Con el diagnóstico confirmado, Ríos viajó a São Paulo el martes 3 de noviembre y desde entonces realiza parte de su rehabilitación en el Núcleo de Salud y Rendimiento del Palmeiras, que le abrió las puertas de su Academia de Fútbol gracias a la cercana relación que conserva con la directiva, el cuerpo médico y la hinchada del Verdão.

El mediocampista juega actualmente en el Al Ittihad, club al que llegó cedido por el Benfica de Portugal hasta el final de la temporada 2026/27. En su primera etapa en el fútbol saudí disputó nueve partidos, con un gol y dos asistencias, y se había consolidado como titular hasta que la lesión frenó su buen momento.

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¿Cuánto tiempo estará fuera de las canchas?

Aunque el Al Ittihad no ha entregado una fecha oficial de regreso, medios de Brasil y Portugal estiman que la recuperación tomará entre seis y ocho semanas, mientras que la prensa saudí señala que el colombiano podría volver a los terrenos de juego recién en enero del próximo año.

La lesión dejó a Ríos por fuera de la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos ante Chile del 13 de noviembre en Cali y del 17 del mismo mes en Santiago, los últimos compromisos del año de la Tricolor, en los que el técnico Néstor Lorenzo tendrá que buscar un reemplazo en la posición de volante mixto, en la que suena con fuerza Nelson Deossa, del Real Betis de España.

No es el único “viejo conocido” que se recupera en la Academia

El Palmeiras también cedió sus instalaciones a otros dos exjugadores de la casa: el volante Raphael Veiga, cedido al América de México y operado de una luxación en el hombro izquierdo, y el lateral derecho Mayke, que trata un problema crónico en la rodilla derecha. Los tres coinciden estos días en el centro de entrenamiento del club paulista, acostumbrado a recibir de vuelta a quienes dejaron huella.

Una historia de éxitos con la camiseta del Verdão

Entre 2023 y 2025, Richard Ríos disputó 138 partidos con el Palmeiras, en los que marcó 11 goles y repartió 10 asistencias, y levantó dos campeonatos paulistas y un Brasileirão. Su nivel lo llevó a su primera convocatoria con la Selección Colombia, con la que hoy suma 40 partidos, y en julio de 2025 fue vendido al Benfica por cerca de 30 millones de euros.

La visita de este martes dejó en evidencia que, pese a su salida, el cariño entre Ríos y el Palmeiras sigue intacto. «Siempre serás bienvenido», le escribió el club, y el colombiano respondió con la palabra que lo resume todo: familia.

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