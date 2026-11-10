 Saltar al contenido
Menú Últimas noticias Tu ciudad
Pico y Placa Medellín Jueves: 🚗 3 - 6 🏍️ 3 - 6
Pico y Placa Medellín Jueves: 🚗 3 - 6 🏍️ 3 - 6
  • Medellín
  • Antioquia
  • Área Metropolitana
  • Bogotá
  • Cali
  • Colombia
  • Política
  • Judicial
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Más
    • Fotos

    Atentado con explosivos contra la hidroeléctrica de Amaime, en Palmira, Valle del Cauca

    Un atentado con explosivos sacudió la central hidroeléctrica de Amaime, en Palmira, Valle del Cauca. Celsia confirmó daños materiales y que no hubo heridos.

    Publicado por: SoloDuque

    Atentado con explosivos contra la hidroeléctrica de Amaime, en Palmira, Valle del Cauca
    🤖 Nuestra IA te resume el artículo.
    Atentado con explosivos contra la hidroeléctrica de Amaime, en Palmira, Valle del Cauca

    Resumen: La central hidroeléctrica de Amaime, en la vereda La Esperanza de Palmira (Valle del Cauca), fue blanco de un atentado con explosivos este martes 10 de noviembre. Celsia confirmó daños materiales en la infraestructura, que no hubo personas heridas ni fallecidas, y que el Ejército aseguró la zona mientras los bomberos atendían la emergencia. Las autoridades investigan el hecho.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Voz del dispositivo. Se inicia al tocar.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Un atentado con explosivos sacudió la tarde de este martes 10 de noviembre la zona rural de Palmira, en el Valle del Cauca. La pequeña central hidroeléctrica de Amaime, operada por Celsia, fue blanco de un ataque que causó daños materiales en su infraestructura.

    Foto: Redes Sociales.

    El hecho se registró en la vereda La Esperanza, corregimiento de Amaime, a unos 40 minutos del casco urbano de Palmira. En videos que circulan en redes sociales se observa la casa de máquinas de la central, una edificación blanca, rodeada de humo tras la explosión.

    Celsia confirmó el atentado

    A través de un comunicado, Celsia confirmó que su planta fue atacada con un artefacto explosivo que, según la compañía, habría sido instalado por dos hombres armados que irrumpieron en las instalaciones. «El hecho causó daños materiales en la infraestructura y, por fortuna, no dejó personas heridas ni fallecidas», indicó la empresa.

    Atentado con explosivos contra la hidroeléctrica de Amaime, en Palmira, Valle del Cauca

    Foto: Redes Sociales.

    «En este momento, el Ejército ha asegurado la zona y los bomberos están atendiendo la emergencia. Rechazamos con vehemencia este y cualquier acto que ponga en riesgo la vida de nuestros colaboradores y de los colombianos, y que atente contra una infraestructura esencial para el respaldo eléctrico del país», agregó Celsia.

    Entre las primeras versiones que circularon sobre el ataque se señalaba que los explosivos habrían sido lanzados desde drones y habrían caído sobre la planta de máquinas; sin embargo, en su pronunciamiento oficial la compañía atribuyó la instalación del artefacto a los dos hombres armados.

    Una planta de 19,9 megavatios

    La hidroeléctrica de Amaime entró en operación en 2011, tiene una capacidad de generación de 19,9 megavatios (MW) y hace parte de las plantas generadoras de energía que Celsia tiene en Colombia y Centroamérica. Tras la explosión se activaron los protocolos de seguridad y emergencia para evaluar las afectaciones y lograr la recuperación operacional lo más pronto posible.

    En la zona adelantan operativos tropas adscritas al Batallón de Ingenieros N.° 3 Cr. Agustín Codazzi, mientras las autoridades avanzan en la investigación para establecer los responsables del atentado. Hasta el momento no se reportan interrupciones en el servicio de energía ni apagones en el sector.

    Lea también: ¡Otro ataque terrorista! Lanzaron explosivos desde drones contra el peaje de Villa Rica, en el Cauca

    También te puede interesar: Dron, maletín y explosivos: capturan a un joven cerca del Batallón Vencedores en Cartago

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Sigue a Minuto30 en Google

    Google DiscoverHistorias elegidas para ti Seguir Google NewsNuestra portada en tu Google Seguir

    Más noticias de Colombia

    Más noticias de Colombia →
    Anuncio
    Minuto30 TV

    ¡Quince años pedaleando con más fuerza y transformando la movilidad sostenible en todo el Valle de Aburrá!

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.