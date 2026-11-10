Resumen: La central hidroeléctrica de Amaime, en la vereda La Esperanza de Palmira (Valle del Cauca), fue blanco de un atentado con explosivos este martes 10 de noviembre. Celsia confirmó daños materiales en la infraestructura, que no hubo personas heridas ni fallecidas, y que el Ejército aseguró la zona mientras los bomberos atendían la emergencia. Las autoridades investigan el hecho.

Atentado con explosivos contra la hidroeléctrica de Amaime, en Palmira, Valle del Cauca

Un atentado con explosivos sacudió la tarde de este martes 10 de noviembre la zona rural de Palmira, en el Valle del Cauca. La pequeña central hidroeléctrica de Amaime, operada por Celsia, fue blanco de un ataque que causó daños materiales en su infraestructura.

Foto: Redes Sociales.

El hecho se registró en la vereda La Esperanza, corregimiento de Amaime, a unos 40 minutos del casco urbano de Palmira. En videos que circulan en redes sociales se observa la casa de máquinas de la central, una edificación blanca, rodeada de humo tras la explosión.

Celsia confirmó el atentado

A través de un comunicado, Celsia confirmó que su planta fue atacada con un artefacto explosivo que, según la compañía, habría sido instalado por dos hombres armados que irrumpieron en las instalaciones. «El hecho causó daños materiales en la infraestructura y, por fortuna, no dejó personas heridas ni fallecidas», indicó la empresa.

Foto: Redes Sociales.

«En este momento, el Ejército ha asegurado la zona y los bomberos están atendiendo la emergencia. Rechazamos con vehemencia este y cualquier acto que ponga en riesgo la vida de nuestros colaboradores y de los colombianos, y que atente contra una infraestructura esencial para el respaldo eléctrico del país», agregó Celsia.

Entre las primeras versiones que circularon sobre el ataque se señalaba que los explosivos habrían sido lanzados desde drones y habrían caído sobre la planta de máquinas; sin embargo, en su pronunciamiento oficial la compañía atribuyó la instalación del artefacto a los dos hombres armados.

Una planta de 19,9 megavatios

La hidroeléctrica de Amaime entró en operación en 2011, tiene una capacidad de generación de 19,9 megavatios (MW) y hace parte de las plantas generadoras de energía que Celsia tiene en Colombia y Centroamérica. Tras la explosión se activaron los protocolos de seguridad y emergencia para evaluar las afectaciones y lograr la recuperación operacional lo más pronto posible.

En la zona adelantan operativos tropas adscritas al Batallón de Ingenieros N.° 3 Cr. Agustín Codazzi, mientras las autoridades avanzan en la investigación para establecer los responsables del atentado. Hasta el momento no se reportan interrupciones en el servicio de energía ni apagones en el sector.

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