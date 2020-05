Después de la polémica que se generó este martes al conocerse que Jorge Rodrigo Tovar, hijo del exjefe paramilitar ‘Jorge 40‘, será director de Víctimas en el Ministerio del Interior, la ministra se pronunció para defender al joven.

La ministra Alicia Arango, jefe de la cartera del Interior, respaldó el nombramiento de Tovar distanciándolo de algún problema con la justicia y resaltando que él no puede pagar los platos rotos de su papá, que delinquió en las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

“Es increíble que no seamos capaces de darle oportunidad a quien no ha cometido delitos. El día que él no cumpla o cometa algún delito, se tiene que ir. Pero mientras tanto no se va a ir, porque él no tiene ningún problema con la justicia”, resaltó Arango en la emisora Blu.

Lea también: ¡Se armó polémica! Hijo del exjefe paramilitar ‘Jorge 40’ fue nombrado director de Víctimas en MinInterior

Sobre la hoja de vida de Tovar se resaltó que es abogado de la Universidad del Rosario, con especialización en Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Dirección Pública de la Universidad Pelayo de Madrid, España.

Acerca de los antecedentes delictivos de su padre, ‘Jorge 40’ se resaltó que estuvo al frente del Bloque Norte de las AUC y según la Fiscalía sus hombres fueron responsables de unos 20.000 hechos delictivos que afectaron a más 25.000 personas.