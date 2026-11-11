Policía descartó a los dos capturados por el atentado contra RCN en Cali: quedaron libres

Foto: Redes Sociales

Resumen: La Policía Metropolitana de Cali confirmó novedades en la investigación por el atentado con granada contra la sede de RCN en el barrio Industrial Los Mangos. Las autoridades se pronunciaron sobre los dos hombres capturados tras el ataque y explicaron cómo avanza la búsqueda de los responsables.

La Policía Metropolitana de Cali descartó la participación de los dos hombres que habían sido capturados como presuntos responsables del atentado con granada contra la sede de RCN en Cali, por lo que quedaron en libertad. Mientras tanto, las autoridades continúan la búsqueda de quienes ejecutaron el ataque, registrado en la madrugada del 11 de noviembre en el barrio Industrial Los Mangos.

La explosión ocurrió hacia las 3:35 de la mañana en la carrera 8 con calle 30, en el centro-oriente de la capital vallecaucana, cuando en las instalaciones solo se encontraba el personal de seguridad. Según la información preliminar de la Policía, dos personas que se movilizaban en una motocicleta habrían abandonado un paquete frente al edificio, que posteriormente explotó. El episodio quedó registrado en cámaras de seguridad del sector.

La detonación ocasionó daños materiales en ventanales y mampostería de la fachada, aunque no dejó personas lesionadas. De inmediato, personal especializado del Grupo Antiexplosivos aseguró el área y verificó que no existieran otros elementos explosivos que representaran riesgo para la comunidad.

En su comunicado, la institución reiteró «su rechazo a cualquier acto de violencia contra los medios de comunicación» y reafirmó su compromiso con la protección de la vida, la seguridad ciudadana y el ejercicio de la libertad de prensa.

¿Qué pasó con los dos hombres capturados tras el atentado a RCN?

En un primer momento, las autoridades reportaron la captura de dos hombres señalados como presuntos implicados en el atentado. Sin embargo, tras las primeras verificaciones, la Policía estableció que estos hombres no tendrían vínculos con el hecho y fueron desvinculados de esa hipótesis investigativa, por lo que recuperaron su libertad.

Tras el descarte, la investigación continúa: los investigadores revisan las cámaras de seguridad del sector y recopilan elementos probatorios para identificar a los ocupantes de la motocicleta y establecer quiénes están detrás del ataque. La Policía aseguró que adelanta las actuaciones para identificar, ubicar y capturar en el menor tiempo posible a los responsables.

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Recompensa de $20 millones y rechazo de las autoridades

Ante el atentado, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció una recompensa de hasta $20 millones para quienes suministren información que permita identificar y capturar a los responsables. «La libertad de prensa se respeta y el derecho a informar no puede ser silenciado por ningún acto de intimidación», afirmó el mandatario, quien expresó su solidaridad con los periodistas y trabajadores de la emisora: «En Cali no nos van a intimidar». Además, la Alcaldía anunció el refuerzo de los esquemas de seguridad en la sede de RCN.

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Foto: archivo

Por su parte, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó el despliegue de la Fuerza Pública y de los organismos de inteligencia para dar con los responsables y aseguró que el Gobierno no permitirá que ningún grupo pretenda silenciar a los medios de comunicación. El ministro de Defensa, general Jorge Mora, anunció que se intensificarán las acciones operacionales y de inteligencia: «Proteger a los periodistas y garantizar la libertad de informar es defender la democracia».

A los pronunciamientos se sumaron la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien aseguró que la violencia no puede convertirse en un mecanismo para amedrentar, y la Personería de Cali, que pidió a la Fiscalía y a la Policía avanzar con celeridad para judicializar a los responsables. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) advirtió que atacar un medio de comunicación pone en riesgo a quienes ejercen el periodismo y afecta el derecho de la ciudadanía a estar informada.

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Un ataque en medio de la ola de amenazas contra medios

El atentado contra la sede de RCN ocurre en medio de la creciente preocupación por las amenazas contra medios de comunicación en Colombia. Días antes se habían conocido alertas sobre posibles acciones violentas contra las sedes de Noticias Caracol, Semana, Caracol Radio y la propia RCN, que incluso motivaron medidas preventivas en Bogotá.

Por lo pronto, las autoridades no han establecido si el atentado está relacionado con esas amenazas ni qué organización estaría detrás del ataque. La Policía invitó a la ciudadanía a suministrar información bajo reserva a través de la línea de emergencias 123 o la línea contra el crimen 321 394 5156.