Resumen: Un intento de atraco a un local de comidas del barrio El Refugio, en el sur de Cali, terminó en un enfrentamiento a tiros con la Policía. Uno de los señalados murió y dos más fueron capturados. Vecinos del sector reportan hechos de inseguridad repetidos en las últimas semanas.

Balacera en El Refugio: atraco a un local de comidas terminó a tiros con la Policía

Una balacera en El Refugio, barrio del sur de Cali, dejó un hombre muerto y dos capturados tras un intento de atraco a un establecimiento de comidas. El hecho ocurrió durante la noche en inmediaciones de la carrera 66, en la comuna 19, y terminó con la intervención de la fuerza pública.

De acuerdo con la información preliminar, varios hombres llegaron al local de comidas con la intención de robar elementos de valor y el dinero que tenía el propietario. En medio del intento de atraco se presentó un intercambio de disparos y la situación fue atendida por los uniformados que llegaron al sector.

¿Qué se sabe de la balacera en El Refugio?

La Policía Metropolitana de Cali confirmó a El País que el procedimiento estuvo relacionado con un hurto y un posterior enfrentamiento entre los uniformados y los presuntos responsables.

«Hubo un enfrentamiento, un hurto y posteriormente un enfrentamiento entre la Policía y los implicados», explicaron desde la institución al referirse a lo ocurrido en el sur de la ciudad.

Como resultado de la intervención, uno de los señalados involucrados murió, mientras que otro resultó herido y fue capturado. Un tercer hombre también quedó a disposición de las autoridades, de acuerdo con el balance entregado por la Policía.

La información preliminar apunta a que los sujetos pretendían robar celulares y joyas en el establecimiento. Los dos capturados quedaron a disposición de las autoridades.

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Los vecinos de El Refugio reportan hechos repetidos de inseguridad

Lo ocurrido ha generado preocupación entre los residentes de El Refugio, quienes aseguran que los intentos de atraco y los episodios de violencia se han presentado de manera reiterada en las últimas semanas en ese sector de la comuna 19.

Carlos Ortiz, edil presidente de la comuna 19, señaló que la comunidad continúa enfrentando dificultades en materia de seguridad y recordó que, ocho días atrás y a tan solo dos cuadras del lugar de la balacera en El Refugio, se presentó otra situación que generó temor entre los habitantes.

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En esa oportunidad circuló un video que se hizo viral en el que, presuntamente, se habría registrado un intento de secuestro y también una balacera, con la presencia de varios hombres armados en la vía pública.

«Seguimos sometidos dentro del territorio por la inseguridad, por hechos aislados, pero repetitivos dentro del territorio», expresó el líder comunitario.

Ortiz destacó la reacción de la fuerza pública durante el procedimiento e hizo un llamado a la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali para seguir trabajando de manera articulada con los frentes de seguridad del sector, los comerciantes, los ediles y las juntas de acción comunal, con el propósito de fortalecer la prevención y atender las situaciones que afectan la convivencia en el barrio.

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Las autoridades mantienen operativos contra la delincuencia en Cali

Las autoridades han adelantado en las últimas semanas varias ofensivas contra las estructuras criminales que operan en la capital del Valle del Cauca. Una de las más recientes fue la Operación Iron 2.0, desplegada con cerca de 2.000 integrantes de la Policía, el Ejército y la Fiscalía, que dejó 83 personas capturadas señaladas de delitos como homicidio, extorsión, hurto y microtráfico.

Esa ofensiva, liderada por el alcalde Alejandro Eder, es la segunda fase de una operación que comenzó el pasado mes de septiembre y que busca desarticular una decena de estructuras dedicadas, entre otros delitos, al robo de establecimientos comerciales y de ciudadanos.

Ante la repetición de hechos de inseguridad en el sector, los habitantes de El Refugio piden a las autoridades fortalecer las estrategias de vigilancia y prevención en ese barrio del sur de Cali.

El caso de la balacera en El Refugio quedó en manos de las autoridades y es materia de las investigaciones correspondientes, de acuerdo con el reporte entregado por la Policía Metropolitana de Cali.