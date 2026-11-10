Foto: Migración Colombia

Resumen: El pasado 9 de septiembre, fue ubicado en Panamá en atención a una notificación roja de Interpol. El 29 de octubre fue expulsado de ese país y retornó a Colombia, donde se hizo efectiva una nueva orden de captura en su contra.

A prisión alias Dimax: fingió ser indígena para fugarse de un resguardo y fue capturado por Interpol en Panamá

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez promiscuo de Florida (Valle del Cauca) impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Juan Carlos Vacca Castillo, alias Dimax, señalado cabecilla de una estructura delincuencial que escapó de un resguardo indígena donde cumplía una condena de más de 38 años de prisión.

Esta persona fue sentenciada por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y uso de menores de edad para la comisión de delitos. Posteriormente, en septiembre de 2024, habría adquirido certificaciones étnicas para hacerse pasar como integrante de una comunidad ancestral.

De esta manera, al parecer, logró que un juzgado de ejecución de penas de Palmira ordenara su traslado desde la cárcel de Villahermosa en Cali hacia el resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, ubicado en Florida (Valle del Cauca). De este lugar presuntamente se escapó para evadir la acción de la justicia.

En contexto: Alias Dimax, el condenado que habría fingido ser indígena para no pisar la cárcel, cayó en Medellín

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El pasado 9 de septiembre, fue ubicado en Panamá en atención a una notificación roja de Interpol. El 29 de octubre fue expulsado de ese país y retornó a Colombia, donde se hizo efectiva una nueva orden de captura en su contra.

Un fiscal especializado de la Seccional Cali lo presentó en audiencias concentradas y le imputó el delito de fuga de presos, cargo que no fue aceptado.

El procesado, además de la medida privativa de la libertad impuesta, quedó a disposición de un juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para garantizar el cumplimiento de la condena impuesta.