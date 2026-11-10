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    • A prisión alias Dimax: fingió ser indígena para fugarse de un resguardo y fue capturado por Interpol en Panamá

    «Dimax» escapó de un resguardo indígena donde cumplía una condena de más de 38 años de prisión

    Publicado por: SoloDuque

    Alias Dimax custodiado por funcionarios de Migración Colombia, Policía e Interpol
    Foto: Migración Colombia
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    A prisión alias Dimax: fingió ser indígena para fugarse de un resguardo y fue capturado por Interpol en Panamá

    Resumen: El pasado 9 de septiembre, fue ubicado en Panamá en atención a una notificación roja de Interpol. El 29 de octubre fue expulsado de ese país y retornó a Colombia, donde se hizo efectiva una nueva orden de captura en su contra.

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    Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez promiscuo de Florida (Valle del Cauca) impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Juan Carlos Vacca Castillo, alias Dimax, señalado cabecilla de una estructura delincuencial que escapó de un resguardo indígena donde cumplía una condena de más de 38 años de prisión.

    Esta persona fue sentenciada por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y uso de menores de edad para la comisión de delitos. Posteriormente, en septiembre de 2024, habría adquirido certificaciones étnicas para hacerse pasar como integrante de una comunidad ancestral.

    De esta manera, al parecer, logró que un juzgado de ejecución de penas de Palmira ordenara su traslado desde la cárcel de Villahermosa en Cali hacia el resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, ubicado en Florida (Valle del Cauca). De este lugar presuntamente se escapó para evadir la acción de la justicia.

    En contexto: Alias Dimax, el condenado que habría fingido ser indígena para no pisar la cárcel, cayó en Medellín

    Seguir canal en WhatsAppCali Ciudad

    El pasado 9 de septiembre, fue ubicado en Panamá en atención a una notificación roja de Interpol. El 29 de octubre fue expulsado de ese país y retornó a Colombia, donde se hizo efectiva una nueva orden de captura en su contra.

    Un fiscal especializado de la Seccional Cali lo presentó en audiencias concentradas y le imputó el delito de fuga de presos, cargo que no fue aceptado.

    El procesado, además de la medida privativa de la libertad impuesta, quedó a disposición de un juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para garantizar el cumplimiento de la condena impuesta.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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