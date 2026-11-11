¡Hasta $20 millones! Eder anuncia recompensa por los responsables del atentado contra RCN en Cali

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Resumen: El alcalde Alejandro Eder anunció una recompensa de hasta $20 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado contra RCN en Cali. Rechazó la violencia contra los medios y expresó su solidaridad con sus trabajadores. El ataque de la madrugada dejó daños materiales menores, sin personas heridas.

La Alcaldía de Cali ofreció hasta $20 millones de recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado contra la sede de RCN en la capital del Valle del Cauca. El anuncio lo hizo el alcalde Alejandro Eder este miércoles 11 de noviembre, después del ataque registrado durante la madrugada contra las instalaciones del medio de comunicación.

El mandatario rechazó lo ocurrido y aseguró que la administración distrital trabajará junto con la Fuerza Pública para esclarecer el caso. Su pronunciamiento puso el énfasis en la protección de los periodistas y en el derecho de la ciudadanía a recibir información, tras un hecho que no dejó personas heridas.

Recompensa por los responsables del atentado contra RCN

«Desde la Alcaldía ofrecemos hasta $20 millones de recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables», anunció Eder. La oferta está dirigida a obtener datos que contribuyan al esclarecimiento del ataque y a la ubicación de quienes participaron en él.

El alcalde también afirmó que, junto con la Fuerza Pública, se desplegarán «todas las capacidades para esclarecer este hecho y llevar a los responsables ante la justicia». En su mensaje no atribuyó el atentado a una organización específica ni presentó la identidad de sus posibles autores.

La recompensa constituye una nueva medida anunciada después del ataque. El monto informado es de hasta 20 millones de pesos, no una suma fija por cualquier dato: el anuncio lo vincula expresamente con información que permita identificar y capturar a los responsables.

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«El derecho a informar no puede ser silenciado»

El pronunciamiento del mandatario incluyó un rechazo a las intimidaciones contra los medios de comunicación. «La violencia y las amenazas contra los medios de comunicación son inaceptables», señaló al expresar su solidaridad con los periodistas, comunicadores y trabajadores de RCN.

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«La libertad de prensa se respeta y el derecho a informar no puede ser silenciado por ningún acto de intimidación», agregó. El alcalde cerró su mensaje con una frase dirigida a quienes están detrás de este tipo de acciones: «¡En Cali no nos van a intimidar!».

Su declaración se suma a los mensajes de rechazo que se conocieron después de la explosión. El Ministerio de Defensa también había anunciado acciones operacionales y de inteligencia para identificar, ubicar y capturar a los responsables, mientras que la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, rechazó la intimidación contra quienes informan.

El ataque ocurrió durante la madrugada

De acuerdo con las primeras versiones conocidas sobre el atentado, dos hombres que se movilizaban en motocicleta lanzaron un artefacto explosivo contra el frente de las instalaciones de RCN Radio y Noticias RCN, en Cali. La explosión causó daños materiales menores en el lugar, sin dejar personas lesionadas.

Tras lo ocurrido, personal antiexplosivos inspeccionó la zona. Las revisiones y las labores de investigación buscan establecer cómo se ejecutó el ataque y quiénes participaron. El anuncio de la Alcaldía no modifica ese punto: la identificación y captura de los responsables es precisamente el objetivo para el que se ofrece la recompensa.

El hecho se produce después de las alertas recientes por amenazas contra medios de comunicación del país. Esa circunstancia hace parte del contexto del caso, pero no establece por sí sola una conexión entre aquellas advertencias y el atentado registrado en Cali.

En medio de esas alertas, el Consejo Gremial Nacional también había rechazado las intimidaciones y solicitado investigaciones y protección para el ejercicio periodístico. Su llamado insistió en que las diferencias deben tramitarse mediante argumentos, sin amenazas contra quienes informan.

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