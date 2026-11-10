Presidencia le meterá el hombro al alumbrado público de Cali: serán 101 mil luminarias LED

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Resumen: La Secretaría de Transparencia de la Presidencia acompañará la modernización del alumbrado público de Cali con una auditoría preventiva al proceso de selección del aliado estratégico de EMCALI, una coordinación pedida por el alcalde Alejandro Eder. El proyecto contempla 101.037 luminarias LED, 3.945 nuevos puntos de luz, telegestión y una inversión de $452.711 millones, con vigencia hasta 2045.

El alumbrado público de Cali tendrá un acompañamiento especial de la Presidencia de la República en su proceso de modernización, un proyecto que transformará la iluminación de la ciudad con más de 101 mil luminarias con tecnología LED y una inversión estimada de $452.711 millones.

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia solicitó una auditoría preventiva al proceso mediante el cual EMCALI seleccionará al aliado estratégico encargado de renovar el sistema de iluminación de la ciudad. La coordinación institucional fue pedida por el alcalde Alejandro Eder ante el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta la magnitud de la inversión y la importancia del proyecto para los caleños.

La solicitud quedó formalizada en una comunicación oficial del 20 de octubre de 2026, dirigida al alcalde Eder y al gerente general de EMCALI, Roger Mina, y firmada por Cristina Lombana Velásquez, secretaria de Transparencia de la Presidencia. En el documento se pidió someter el proceso de selección a una revisión independiente antes de tomar una decisión de adjudicación.

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¿En qué consiste la modernización del alumbrado público de Cali?

La iniciativa de EMCALI contempla la modernización de 101.037 luminarias con tecnología LED, la instalación de 3.945 nuevos puntos de iluminación y la implementación de un sistema de telegestión para mejorar la administración y operación del alumbrado público de Cali.

La transformación busca renovar la infraestructura lumínica de la ciudad, mejorar las condiciones de iluminación en vías y espacios públicos y avanzar hacia un sistema más eficiente, con impacto directo en la movilidad y la seguridad de los caleños.

De acuerdo con el oficio de la Presidencia, el proceso de selección representa una inversión estimada de $452.711 millones, contempla una vigencia contractual hasta el 31 de diciembre de 2045 y se financiaría con los recursos del impuesto de alumbrado público que pagan los habitantes de Cali.

Por la magnitud del proyecto, la Presidencia consideró clave contar con mecanismos de revisión y seguimiento durante las etapas de selección del futuro aliado estratégico.

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¿Qué pidió la Presidencia a EMCALI?

En su comunicación, la secretaria Lombana señaló la importancia de verificar el cumplimiento de las normas de contratación y de las condiciones establecidas en la invitación pública, para que la selección se adelante bajo criterios de igualdad, publicidad y objetividad.

La Presidencia también solicitó que la decisión de adjudicación se adopte una vez se conozcan los resultados de la auditoría, con la posibilidad de ajustar el cronograma si resulta necesario.

Eso sí, la Secretaría de Transparencia aclaró que no está emitiendo ningún juicio sobre las propuestas presentadas y que su propósito es contribuir a que la elección del aliado estratégico se realice con todas las garantías, sin que esto signifique retrasar el proyecto. En el documento, la entidad reconoce de manera expresa la necesidad de modernizar el sistema de iluminación de Cali.

EMCALI y los organismos de control también acompañan

EMCALI confirmó que facilitará la auditoría solicitada por la Secretaría de Transparencia y que pondrá a disposición toda la información técnica, financiera y jurídica necesaria para revisar las diferentes etapas de la invitación pública.

La empresa manifestó su disposición de atender los requerimientos institucionales y acoger las recomendaciones que correspondan dentro de sus competencias.

Además, la auditoría de la Presidencia se suma al acompañamiento preventivo que la Procuraduría General de la Nación ha venido realizando desde la estructuración de la iniciativa. El oficio también fue remitido con copia a la Contraloría General de la República, la Contraloría de Santiago de Cali y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

El siguiente paso será adelantar la auditoría solicitada y conocer sus resultados, antes de que EMCALI tome las decisiones sobre la selección del aliado estratégico que liderará la transformación del alumbrado público de Cali, un proyecto de largo plazo que busca una ciudad mejor iluminada, con garantías técnicas y cuidado de los recursos de los caleños.