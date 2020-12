Comienzan las novenas preparándonos en muchos hogares para la llegada de la noche buena y así parezca un evento al que ya estamos acostumbrados, este año se hizo sentir y nos varió las múltiples rutinas.

Pues en muchos de los hogares hay más cuidado, continua la zozobra y quienes no bajan la guardia, decoraron muy hermosas sus casas o por lo menos armaron el árbol, pero muy restringidos con el tema de las aglomeraciones (aunque hay otro gran grupo, que decidió olvidar en un par de días todo lo que ocurrió en este año).

Pero más que hacer una crítica el día de hoy sobre lo responsables que son unos y lo irresponsables de otros, pues ya ampliamente hemos habado de esos temas, debemos de convocar es a la discreción y la mesura en esta navidad, es decir a que nos pongamos en los zapatos de los demás, ya que para un sinnúmero de personas este año les significó quedarse sin empleo, no poder estudiar más por falta de recursos, no poder compartir un detalle en esta época, no poder compartir una cena espacial, no poder estar con los familiares que no lo lograron ante esta nefasta enfermedad, tener que vender sus casas o sus bienes, tener que cerrar negocios de toda una vida y renunciar a su forma de vida.

Es por eso que si usted aún está bien ubicado y económicamente está estable y decide celebrar en su casa, apartamento, sector barrio, o demás, recuerde y piense que el otro no está igual, e incluso el llevar el juguete más bonito y costoso para su hijo traerá felicidad en su hogar, paro a la vez puede pasar que el infante que vive enfrente de pronto no lo puede tener y termina volviendo aún más esta navidad para ese niño, e incluso para ese adulto, en una gran frustración y la impotencia.

Lo que no podemos perder es la sensibilidad y que este año más que nunca, no nos invada la indolencia y si en nuestras manos está el compartir, hagámoslo observando detenidamente a la gente de nuestro alrededor, es hora de perdonarnos y de perdonar al otro de corazón y de luchar juntos por un mejor mañana.

Que este 2021 nos traiga prosperidad y armonía a todos. Feliz noche buena, feliz noche de paz para todos.