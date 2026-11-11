A la cárcel el falso guía espiritual que usaba rituales para someter a seis mujeres en Antioquia

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Resumen: Un juez de conocimiento de Medellín condenó a 17 años de prisión a José Fabio, de 63 años, por delitos sexuales contra seis mujeres que lo buscaron como guía espiritual entre 2013 y 2022 en San Carlos y San Antonio de Prado. La sentencia es de primera instancia y puede ser apelada.

La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de conocimiento de Medellín condenara a 17 años de prisión a José Fabio, de 63 años, quien se presentaba como guía espiritual para someter sexualmente a seis mujeres que acudían a él en busca de ayuda a través de supuestos rituales de sanación. Los hechos ocurrieron de manera sistemática entre 2013 y 2022 en el municipio de San Carlos, en el Oriente antioqueño, y en el corregimiento San Antonio de Prado, en Medellín, según quedó demostrado en el juicio. La condena se conoció este 11 de noviembre de 2026.

Las víctimas tenían entre 16 y 26 años cuando llegaron a la casa del procesado; una de ellas era menor de edad. La investigación estuvo a cargo de un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), que estableció que el hombre las citaba en su propia residencia con la promesa de practicarles supuestas «limpiezas ancestrales» y «desbloqueos energéticos» con plantas medicinales y otros rituales.

Así engañaba a sus víctimas con falsos rituales

De acuerdo con lo probado por el ente acusador, José Fabio usaba ese supuesto rol espiritual, reconocido en la comunidad, para ganarse la confianza de las mujeres y llevarlas a sus falsas consultas. Allí, bajo la promesa de sanarlas o de liberarlas de supuestos bloqueos energéticos, doblegaba su voluntad y las ponía en situación de absoluta inferioridad para cometer las agresiones sexuales.

Las seis víctimas acudían al procesado buscando orientación y soluciones espirituales para sus problemas. Lo localizaban porque en la comunidad era reconocido como una persona con supuestos conocimientos ancestrales, una reputación que, según la Fiscalía, aprovechó durante casi una década para cometer los abusos de forma sistemática en los dos territorios.

Durante los rituales, el hoy condenado les suministraba sustancias que las dejaban en incapacidad de resistir; a varias les daba a consumir marihuana, según lo acreditado en el proceso, y en uno de los casos llegó a fotografiar las partes íntimas de una de las víctimas sin su consentimiento.

No es la primera vez que la justicia de Medellín enfrenta un caso de abuso cometido bajo la fachada de supuestas curaciones espirituales: en noviembre de 2024, un adulto mayor fue enviado a prisión acusado de violar a dos mujeres jóvenes con el engaño de falsas curaciones.

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17 años de cárcel: la condena aún puede ser apelada

El juez de conocimiento declaró a José Fabio responsable de los delitos de acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir y actos sexuales en persona puesta en incapacidad de resistir, y le impuso una pena de 17 años de prisión.

En el juicio, la Fiscalía demostró que el procesado utilizó su estatus de figura espiritual reconocida en su entorno para «doblegar la voluntad de las víctimas, ponerlas en situación de inferioridad y facilitar su fin criminal». Sin embargo, se trata de una sentencia de primera instancia, por lo que la decisión aún no está en firme y la defensa puede interponer los recursos de ley para que un tribunal superior revise el fallo.

El caso se conoce en medio de las alertas por violencia sexual en Antioquia: hace pocos días se reveló que 12 denuncias de presunto abuso sexual en colegios de Itagüí encendieron las alarmas de las autoridades.

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¿Dónde denunciar estos casos?

Las autoridades recordaron que las víctimas de violencia sexual, o cualquier persona que conozca un caso, pueden denunciar ante la Fiscalía General de la Nación a través de la línea 122. Además, la Línea 155 ofrece orientación a las mujeres víctimas de violencia, y los casos también se pueden reportar en cualquier CAI de la Policía Nacional.