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Resumen: La Alcaldía de Medellín informó que terminó el desmonte de la cubierta de la tribuna occidental del estadio Atanasio Girardot, con más de 600 toneladas de material retiradas sin suspender los eventos. Ahora la EDU prepara la licitación de las obras de modernización y del tercer nivel, con las que la capacidad pasaría de cerca de 45.000 a más de 60.000 espectadores.

Atanasio Girardot sin cubierta occidental: así avanza el cambio que lo llevará a más de 60 mil espectadores

El estadio Atanasio Girardot de Medellín cerró una de las etapas más grandes de su modernización: terminó el desmonte de la cubierta de la tribuna occidental, un trabajo que se hizo sin suspender los eventos programados en el escenario, según informó la Alcaldía de Medellín.

Con esa fase lista, el proyecto pasa a otro punto clave: la licitación de las obras de modernización y de la construcción de un tercer nivel.

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¿Qué se hizo en la tribuna occidental del Atanasio Girardot?

Los trabajos incluyeron el corte y desmontaje de la losa, las vigas principales, cuatro riostras y ocho codos de la estructura. Para esto se usaron grúas telescópicas, y todo se coordinó con la operación del estadio.

En total, más de 600 toneladas de material fueron retiradas de la tribuna occidental.

Foto: Alcaldía de Medellín

La cubierta tenía un área de 2.338 metros cuadrados, de los cuales se desmontaron 1.930. Los 408 restantes corresponden al sector del Puesto de Mando Unificado (PMU).

Además, se cortaron ocho vigas por completo y otras seis de forma parcial, y se instalaron 28 platinas de refuerzo. También se impermeabilizaron de manera preventiva 2.449,5 metros cuadrados de la tribuna occidental alta.

Foto: Alcaldía de Medellín

Al terminar, se retiró el cerramiento y se despejó la vía de servicio, con lo que se recuperó ese espacio para quienes practican deporte en el sector. Las obras generaron 122 empleos.

¿Qué sigue para el Atanasio Girardot?

Concluida esta etapa, el proyecto avanza hacia la licitación de las obras de modernización y construcción del tercer nivel. El gerente de la EDU, Emiro Valdés López, explicó que ya están listos los planos, la licencia, el presupuesto, los pliegos definitivos y los estudios y diseños necesarios para publicar el proceso.

Sobre el modelo de operación, el gerente señaló:

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«El modelo de operación de la modernización del estadio Atanasio Girardot está diseñado para garantizar la sostenibilidad, viabilidad y rentabilidad del escenario a largo plazo, sin que pierda su carácter público».

Foto: Alcaldía de Medellín

Valdés López agregó que la apertura formal del proceso depende de que se complete el patrimonio autónomo mediante una fiducia, un mecanismo que permitirá garantizar la transparencia en la inversión de los recursos durante las etapas de construcción y operación.

En paralelo, la EDU adelanta la selección de la interventoría que supervisará la ejecución de las obras. Según el gerente, el proceso avanza conforme al cronograma previsto y estará listo próximamente.

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¿Cuántos espectadores tendrá el estadio?

Con el proyecto, la capacidad del escenario pasará de cerca de 45.000 a más de 60.000 espectadores.

Foto: Alcaldía de Medellín

¿Cómo se estructuró el proyecto?

Se armó mediante una Asociación Público-Pública entre el Inder y la EDU, suscrita el 16 de septiembre. Allí se definen las responsabilidades de financiación, modernización, construcción, aprovechamiento, operación y mantenimiento de la infraestructura.

El proyecto de acuerdo que respalda este esquema se llevó al Concejo y fue aprobado. Incorpora estándares de calidad, niveles de servicio e indicadores de desempeño para garantizar su funcionamiento a largo plazo, y aporta seguridad jurídica a la obra.

Las dependencias de la Alcaldía de Medellín trabajan de forma articulada para sacar adelante una obra de alto nivel técnico y un modelo de concesión público-pública que, según la Alcaldía, es único en el país y permitirá que el estadio siga siendo 100 % público.

Para llegar a este punto se estructuraron las condiciones técnicas y jurídicas del modelo y se presentaron y debatieron tres proyectos de acuerdo ante el Concejo de Medellín.