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Resumen: El Atanasio Girardot tendrá pantalla 360, 350 cámaras, 304 luminarias LED, wifi para 70.000 personas y nueva tecnología para seguridad y operación.

¡Agárrese! Así será el nuevo Atanasio Girardot y tendrá tecnología que sorprende

El Atanasio Girardot avanza hacia una transformación que, además de las obras físicas, contempla una renovación integral de su infraestructura tecnológica.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, presentó el diseño desarrollado por la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas (ESU), con acompañamiento especializado de LALIGA Española.

De acuerdo con la alcaldía, esta intervención tecnológica estará orientada a fortalecer la seguridad, la operación y la experiencia de quienes asistan al escenario deportivo. El proyecto toma como referencia estándares internacionales aplicables a grandes estadios y contempla soluciones para audio, video, iluminación, conectividad, transmisión televisiva, videovigilancia y control de accesos.

Los pliegos para la contratación están previstos para publicarse el 15 de octubre, mientras que la adjudicación se proyecta entre finales de noviembre y comienzos de diciembre.

La alcaldía estima que el escenario pueda estar listo durante el primer semestre de 2028. La modernización general contempla, además, ampliar la capacidad del estadio de 44.000 a 60.000 espectadores.

“Este es el estadio que la ciudad se merece y seguirá siendo 100% público”, señaló Gutiérrez durante la presentación de la iniciativa.

Uno de los elementos destacados será una pantalla 360 de más de 420 metros lineales y cinco metros de ancho, visible desde las diferentes tribunas. También se instalarán 304 luminarias LED distribuidas en las cuatro tribunas, con las que se busca mejorar las condiciones para los partidos y las transmisiones.

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En materia de sonido, el diseño contempla 144 cajas acústicas: 96 destinadas a la cobertura principal de la cancha y las graderías, 36 para bajas frecuencias y 12 unidades complementarias.

El sistema de seguridad incluirá cerca de 350 cámaras ubicadas en zonas como los alrededores, ingresos, pasillos, áreas comerciales y graderías. El proyecto contempla diferentes tipos de dispositivos, algunos con seguimiento y funciones de reconocimiento facial, sujetos a las normas de protección de datos personales y biométricos.

El sistema estará conectado con un Puesto de Mando Unificado y un centro de monitoreo, desde donde se integrarán funciones de videovigilancia, audio, video, iluminación y control de accesos.

Además, el Atanasio Girardot tendrá conectividad wifi gratuita con capacidad proyectada para atender hasta 70.000 personas.

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