El Metro ya recibe tarjetas débito y crédito: así puede entrar sin la Cívica

Foto: Metro de Medellín

Resumen: El Metro de Medellín habilitó el pago del pasaje con tarjetas débito y crédito sin contacto y con billeteras digitales como Apple Pay y Google Pay. El sistema arrancó con un validador por acceso en las líneas A y B y se ampliará de forma progresiva. La tarjeta Cívica sigue funcionando con sus beneficios y tarifas preferenciales.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, participó este miércoles 11 de noviembre de 2026 en el lanzamiento del nuevo sistema de pago del Metro de Medellín, que ya permite ingresar a la red con tarjetas débito y crédito sin contacto, un avance tecnológico que, según el mandatario, beneficiará la movilidad de locales y visitantes en el Valle de Aburrá.

«Esta innovación tecnológica va a ser muy benéfica para los usuarios del transporte Metro, porque va a significar ahorro en tiempo, ahorro en costos operativos y más demanda para el sistema», resaltó el gobernador durante el lanzamiento.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también celebró la entrada en funcionamiento del sistema y aseguró que la tecnología está al servicio de la gente para hacerle la vida más fácil.

¿Cómo funciona el nuevo sistema de pago del Metro?

Con el nuevo método, los usuarios pueden ingresar utilizando tarjetas débito y crédito sin contacto, tanto físicas como digitales, incluidas las vinculadas a billeteras como Apple Pay y Google Pay, sin necesidad de adquirir o recargar la tarjeta Cívica para realizar el viaje.

El sistema admite tarjetas Mastercard y Visa emitidas en Colombia y en el exterior, una facilidad pensada también para quienes visitan Medellín y el Valle de Aburrá. Inicialmente, el mecanismo cuenta con un validador por acceso en las líneas A y B, y se habilitará de manera progresiva en los diferentes modos de transporte de la red Metro.

El mecanismo es sencillo: el viajero acerca su tarjeta o su celular al validador habilitado y el torniquete se abre, sin filas para recargar ni trámites adicionales. Para los turistas, la novedad elimina la necesidad de comprar una tarjeta Cívica al llegar a la ciudad: basta con el medio de pago que ya usan a diario.

Este modelo, conocido como pagos abiertos, opera en varios de los sistemas de transporte masivo más reconocidos del mundo y el Metro ya lo había ensayado desde abril de 2025 en una ruta de buses hacia la Comuna 13, con datáfonos que recibieron tarjetas Visa y Mastercard.

Foto: Metro de Medellín

La entrada en operación confirma lo que la empresa había anticipado un día antes con una campaña de expectativa sobre la nueva forma de viajar, en la que invitaba a los usuarios a «preparar la tarjeta».

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¿Qué pasa con la tarjeta Cívica?

Aunque el nuevo método permite viajar sin ella, la tarjeta Cívica sigue funcionando con todos sus beneficios y tarifas preferenciales, como lo confirmó el alcalde Gutiérrez. Es decir, quienes hoy usan el plástico oficial del Metro, con sus tarifas especiales para estudiantes, adultos mayores y usuarios frecuentes, no perderán ninguna ventaja: el pago bancario es una opción adicional, no un reemplazo.

El nuevo sistema de pago se suma a la transformación de los canales de atención que adelanta el Metro de Medellín. Desde el lunes 9 de noviembre de 2026, las estaciones Floresta, Acevedo, Parque Berrío (centro Norte), Envigado, Ayurá e Itagüí dejaron de operar sus puntos de venta tradicionales y su personal pasó a desempeñarse como orientadores de experiencia para acompañar a los viajeros.

En la actualidad, la red dispone de 289 máquinas de recarga automática y de canales digitales como la App Cívica, Nequi, la aplicación de Bancolombia y la recarga por WhatsApp. Además, desde el próximo 17 de noviembre los Puntos de Atención al Cliente (PAC) de Niquía, Acevedo, San Antonio, Itagüí y San Javier ampliarán sus horarios de lunes a viernes hasta las 10:00 p. m., con atención los sábados en puntos seleccionados.

Foto: Metro de Medellín

Respaldo de la Gobernación de Antioquia al Metro

Vale la pena recordar que la Gobernación de Antioquia aportó desde 2024 185 mil millones de pesos para la compra de 13 trenes nuevos que entrarán en funcionamiento en 2027 y cuyo proceso de ensamblaje ya está en marcha. Se trata de la primera vez que una administración departamental participa en este tipo de inversión para el sistema.

Para el gobernador Andrés Julián, avances como el nuevo sistema de pago fortalecen un sistema de transporte que es referente en el país y que cada día mueve a cientos de miles de personas en el Valle de Aburrá.

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Mientras el mecanismo se amplía al resto de la red, la recomendación para los usuarios es verificar que su tarjeta bancaria tenga tecnología sin contacto y acercarla al validador habilitado para ingresar, una facilidad que las autoridades prometen llevar progresivamente a todos los modos del Metro de Medellín.