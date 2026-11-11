De Medellín a Uruguay: estudiantes de colegios oficiales llevan sus proyectos a una feria científica

Foto: Alcaldía de Medellín

Resumen: Seis estudiantes y dos docentes de las instituciones educativas San Lorenzo de Aburrá y Maestro Arenas Betancur viajarán a Piriápolis, Uruguay, para representar a Medellín en la 40.ª Feria Nacional de Clubes de Ciencia, con dos proyectos de investigación escolar apoyados por la Alcaldía de Medellín.

Medellín volverá a hacerse presente en un escenario científico internacional. Seis estudiantes y dos docentes de dos colegios oficiales de la ciudad viajarán a Piriápolis, Uruguay, para participar en la 40.ª Feria Nacional de Clubes de Ciencia, una feria científica que se realizará del 12 al 14 de noviembre y que reunirá a comunidades educativas de varios países.

La participación de las delegaciones es posible gracias al apoyo económico de la Alcaldía de Medellín, que, a través de la Secretaría de Educación, financia los desplazamientos, el alojamiento, la alimentación y los materiales necesarios para la feria.

Las delegaciones representan a la Institución Educativa San Lorenzo de Aburrá, ubicada en Manrique, y a la Institución Educativa Maestro Arenas Betancur, de Castilla. Cada una llevará un proyecto de investigación que propone soluciones a situaciones cotidianas mediante la ciencia, la tecnología y la innovación.

«Nuestros estudiantes presentarán dos iniciativas que demuestran cómo la ciencia y la tecnología pueden responder a retos cotidianos. En total, ocho integrantes de las dos delegaciones viajarán a Uruguay para compartir sus experiencias, intercambiar conocimientos y conocer proyectos desarrollados por otras comunidades educativas», manifestó la secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo.

Foto: Alcaldía de Medellín

Cucastaje: compostaje escolar con cucarachas exóticas

Uno de los proyectos que Medellín presentará en la feria científica es Cucastaje, de la Institución Educativa San Lorenzo de Aburrá. La iniciativa nació al identificar que en el colegio se generan cerca de 500 kilos de residuos orgánicos al mes, provenientes del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Para aprovecharlos, los estudiantes diseñaron una compostera que utiliza una especie de cucaracha exótica (Rhyparobia maderae) para descomponer los desechos. Además de contribuir al cuidado ambiental, la experiencia busca cambiar la percepción negativa que existe sobre estos insectos.

«El proyecto nace a partir de la identificación de dos problemáticas que existen en la institución educativa. La primera es el mal manejo de los residuos orgánicos del Programa de Alimentación Escolar y la segunda es la cucaracha exótica Rhyparobia maderae, una especie que habita en la institución educativa y que, a lo largo de los años, ha sido vulnerada por el desconocimiento y la entomofobia hacia la misma», explicó Matías, estudiante de la I. E. San Lorenzo de Aburrá.

Foto: Alcaldía de Medellín

Lea también: La Estrella recibió el Sello Territorios Inclusivos por su apuesta por la inclusión y el cuidado

Seguir canal en WhatsApp Medellín Ciudad

«Más movimiento, mejor crecimiento», la apuesta de Castilla

Por su parte, los estudiantes de la Institución Educativa Maestro Arenas Betancur, junto a la docente Jenny Maribel Mora, presentarán en la feria científica «Más movimiento, mejor crecimiento», un prototipo de aplicación móvil que motiva a los jóvenes a realizar actividad física mediante retos, recompensas y actividades interactivas.

La idea surgió luego de identificar que el 93,7 % de los estudiantes observados tenía celular, pero menos del 20 % practicaba algún deporte con regularidad. Con la aplicación, los jóvenes buscan transformar el celular en una herramienta para promover la actividad física entre sus compañeros.

Foto: Alcaldía de Medellín

Una feria científica con cuatro décadas de historia

La Feria Nacional de Clubes de Ciencia de Uruguay llega este año a su edición número 40. El evento, organizado por el Ministerio de Educación y Cultura de ese país, se llevará a cabo del 12 al 14 de noviembre en el Hotel Argentino de Piriápolis, uno de los balnearios más reconocidos del departamento de Maldonado.

En la feria científica, los clubes de ciencia escolares presentan los proyectos de investigación en los que trabajaron durante el año, en un espacio de intercambio entre estudiantes y docentes de distintas comunidades educativas. La edición de este año contará con la participación de delegaciones internacionales, entre ellas la de Medellín.

La participación de las delegaciones de Medellín hace parte del trabajo adelantado desde Mova, Centro de Innovación del Maestro, en articulación con el Parque Explora, para fortalecer la investigación escolar y generar oportunidades de intercambio de conocimientos con estudiantes de otros países.

La ciudad viene impulsando otras apuestas educativas, como la educación digital gratuita que llega a las bibliotecas de los cinco corregimientos y el crecimiento de la matrícula en educación superior, que se disparó como no lo hacía en 12 años.

Lea también: Policía descartó a los dos capturados por el atentado contra RCN en Cali: quedaron libres

Con esta experiencia en la feria científica, los ocho integrantes de las delegaciones de la ciudad no solo presentarán sus proyectos, sino que conocerán las iniciativas de otros clubes de ciencia y vivirán un intercambio académico y cultural que podrán replicar en sus instituciones educativas a su regreso.