VIDEO: “Presidente Duque ayúdenos”, estas fueron las palabras de un diputado del Amazonas antes de morir

En las últimas horas se dio a conocer que un diputado del Amazonas falleció de un paro cardíaco, después de haber grabado un video dirigido al presidente Iván Duque pidiéndole ayuda para su departamento.

Se trata de Camilo Suárez, quien hizo una petición al mandatario nacional de acompañar al Amazonas y a Leticia en la lucha contra el coronavirus, asegurando que no hay centros médicos ni suficientes elementos de bioseguridad para proteger al pueblo del virus.

“Amazonas es Colombia, hoy necesitamos de su ayuda y una mayor acción. Creo que somos el departamento donde más se está contagiando la gente y no tenemos con la infraestructura necesaria ni los equipos para atenderla”, planteó el diputado antes de morir.

A pesar de que no se ha confirmado que Suárez haya fallecido a causa del virus, su familia no descarta que así sea, y se está a la espera de la posible práctica de una prueba para definir si estaba o no contagiado de Covid-19.