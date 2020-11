“Estuvimos en el límite del ojo del huracán, por eso fue tan devastador”: Directora del Ideam da balance del paso del Iota por San Andrés

La Directora general del Ideam, Yolanda González, participó en el programa de la Presidencia -Prevención y Acción- donde habló sobre el seguimiento meteorológico y el paso del huracán Iota por el archipiélago de San Andrés.

“Iota ha sido un huracán histórico por su velocidad de desarrollo y el impacto que ha tenido (…). Estuvimos en el límite del ojo del huracán, por eso fue tan devastador, por la velocidad de evolución”, recalcó la Directora González.

Asimismo, dio a conocer que el viernes a las 10:00 a.m. el huracán Iota ERA de presión, a las 7:00 p.m. ya era tormenta tropical; el sábado a las 10:00 a.m. ya era categoría 1, a las 7:00 p.m. pasó a categoría 2; el lunes a la 1:00 a.m. alcanzó categoría 3, en menos de 40 minutos pasó a categoría 4 y a las 4:00 a.m. ya tenía condiciones de categoría 5 y el ojo del huracán estuvo a 18 km de la isla de Providencia.

“Mi felicitación por su heroísmo, por su dedicación a esta causa y por haber acompañado a toda la comunidad de Providencia en estos momentos tan difíciles”, fueron las palabras del presidente Iván Duque para la Directora González durante su informe en el programa presidencial.

