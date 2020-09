EN VIDEO: ¡Se ‘tiraron’ en la reactivación! Vándalos destruyeron la zona gastronómica “a cielo abierto” de Cali

En medio de las movilizaciones ciudadanas que tuvieron lugar en varias zonas del país, la ciudad de Cali resultó bastante afectada tras la destrucción de la zona gastronómica.

Se trata del Parque del Perro en el cual comerciantes y la alcaldía local, habían invertido en un espacio en el cual se promovía la reactivación del comercio con zonas de “esparcimiento a cielo abierto”.

En este lugar habían dispuesto de mesas, sillas, luces y estaba organizado para que la gente pudiera ir a disfrutar de una comida, sin embargo, en medio de la manifestación acabaron con todo.

Estos hechos que afectarnos tanto a los propietarios de los restaurante, como a sus empleados no solo han sido rechazados por las personas que no están de acuerdo con las marchas, sino que ha sido rechazado por los mismos manifestantes que han asegurado que “la lucha no es contra el mismo pueblo”.

Se salió de control la manifestación en #Cali contra abusos policiales, hasta los comerciantes del Parque del Perro que estaban tratando de recuperarse económicamente, se vieron afectados. El secretario @SoyCarlosRojas entregó un balance preliminar de la jornada pic.twitter.com/foXOHCjm9K — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) September 11, 2020

Ataque a restaurantes del Parque del Perro. Los vándalos destruyeron mesas, parasoles y ventanales de algunos establecimientos que están intentando reactivarse despues de 5 meses de cierre. ¡No hay derecho! @CaliesCaliCOL @PoliciaCali @AcodresCo @Acodrespacifico @argemirocortesb pic.twitter.com/89bYVK4F6T — Hugo Mario Palomar (@Hugompalomar) September 11, 2020

El Parque del Perro y el Carulla del barrio San Fernando de Cali, se vieron ocupados por un grupo numeroso de vándalos que atacaron los negocios del sector, que recién instaló mesas al aire libre para recuperarse luego de la cuarentena. Los daños son cuantiosos. pic.twitter.com/P9A4i6AdyF — NoticiasCalidad 🎙️ (@noticiascalidad) September 11, 2020