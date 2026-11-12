Ejército intervino una mina ilegal en Frontino que habría financiado a subestructura del Clan del Golfo

Foto: Séptima División del Ejército Nacional

Resumen: Soldados de la Cuarta Brigada intervinieron una unidad de producción minera ilegal en Frontino, Antioquia, con apoyo de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros. Según el Ejército, se destruyó maquinaria avaluada en más de 10 millones de pesos y se afectó una producción estimada de 1.500 gramos de oro al mes, ligada a la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo.

Soldados del Batallón de Infantería Liviana N.º 32 de la Cuarta Brigada intervinieron una unidad de producción minera ilegal en el municipio de Frontino, Antioquia, según informó la Séptima División del Ejército Nacional. De acuerdo con la institución, la operación afectó las finanzas de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo.

El reporte, publicado este jueves 12 de noviembre en la cuenta oficial de la Séptima División en la red social X, señala que la acción contó con el apoyo de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros. El Ejército presentó el operativo bajo la etiqueta #ContraLaAmenaza y no entregó, en ese mensaje, detalles sobre capturas ni sobre las veredas exactas donde se desarrolló la intervención.

Lo que dejó el operativo

Según el balance del Ejército, la operación permitió destruir maquinaria avaluada en más de 10 millones de pesos. Las imágenes divulgadas por la fuerza pública muestran a militares junto a un río de aguas turbias, con una estructura flotante con motores y tanques azules y una de esas estructuras en llamas.

Foto: Séptima División del Ejército Nacional

El comunicado también hace una estimación del impacto económico. De acuerdo con la institución, con la intervención se afectó una producción estimada de 1.500 gramos de oro al mes, cuyo valor comercial supera los 600 millones de pesos. Son cifras entregadas por el Ejército y calculadas a partir de la capacidad de producción que, según los militares, tenía la unidad minera.

La destrucción de los equipos busca, según lo ha explicado la fuerza pública en operativos similares, impedir que los puntos intervenidos sigan funcionando y cortar una de las fuentes de dinero de los grupos armados organizados. En este caso, el Ejército sostiene que esa fuente de recursos estaba ligada a la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, que se atribuye al Clan del Golfo.

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Una subestructura con historial en la región

El nombre de esa subestructura no es nuevo en las cifras de seguridad de Antioquia. En enero de 2022, el Ejército reportó que en Peque, en el occidente del departamento, murió en combate alias ‘Orejas’, entonces señalado como cabecilla de la subestructura Edwin Román. En ese momento, el comandante de la Séptima División vinculó a ese cabecilla y a su estructura con ataques contra la fuerza pública en Frontino e Ituango.

Foto: Séptima División del Ejército Nacional

Frontino, municipio del occidente antioqueño, ha sido escenario de varias operaciones de la fuerza pública contra economías ilegales en los últimos años. La minería sin licencia es una de las actividades que, según las autoridades, sirve para financiar a los grupos armados, además de causar daños en los ríos y en los ecosistemas donde se instala la maquinaria.

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Las intervenciones contra la minería ilegal se han repetido en Antioquia durante 2026. En julio, por ejemplo, el Ejército destruyó cinco unidades de producción minera en Puerto Nare y San Roque, y a finales de julio reportó la afectación de otras dos unidades en La Pintada y San Francisco.

Foto: Séptima División del Ejército Nacional

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Hasta el momento, el Ejército no ha informado si hubo personas capturadas o identificadas en esta intervención. Tampoco precisó cuánto tiempo llevaba funcionando la unidad minera ni quién la operaba. Cualquier avance sobre posibles responsables o sobre el origen de los equipos deberá ser confirmado por las autoridades y por la Fiscalía.

La Cuarta Brigada ha dicho en otros comunicados que continuará con operaciones para debilitar las fuentes de financiación de los grupos armados organizados que delinquen en el departamento. Mientras tanto, el balance de este operativo en Frontino quedó en la destrucción de maquinaria y en una afectación económica que la fuerza pública calcula en cientos de millones de pesos.